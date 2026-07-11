Caso Ranucci, la Rai sospende le repliche estive di Report. La Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda

Le repliche estive di Report non andranno in onda. A comunicarlo è la Rai tramite una nota: “In attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda che vede coinvolto il conduttore Sigfrido Ranucci, la Direzione Approfondimento ha ritenuto opportuno sospendere cautelativamente la messa in onda delle repliche estive della trasmissione televisiva Report, a tutela di un patrimonio editoriale di grande valore per il servizio pubblico”. Nessuna modifica invece, per le nuove puntate del programma: “Resta fermo l’appuntamento con la nuova stagione di Report, che tornerà in onda a partire dal prossimo mese di novembre“.