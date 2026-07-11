Blob stasera su Rai 3 presenta “Made in China”

Stasera su Rai 3 all’ora di cena Blob presenta “Made in China”. Uno Speciale di Fabio Masi lungo la nuova Via della Seta

È il racconto di una scoperta, ma soprattutto è il racconto di un confronto tra Oriente e Occidente, tra innovazione e identità, tra il futuro che immaginiamo e quello che qualcun altro sta già vivendo: sabato 11 luglio alle 20.00 su Rai 3, Blob propone “Made in China” di Fabio Masi, una puntata speciale che accompagna lo spettatore in un viaggio lungo la nuova Via della Seta, sulle tracce di Marco Polo, nel cuore della più grande trasformazione tecnologica e culturale del nostro tempo. Pechino, Shanghai, Shenzhen e Hong Kong diventano le tappe di un’esperienza immersiva vissuta da un gruppo di imprenditori italiani ed esperti di intelligenza artificiale.

Ma “Made in China” non è soltanto il racconto di una Cina ipertecnologica e proiettata nel futuro: è soprattutto il racconto umano di chi quel futuro lo osserva per la prima volta e ne rimane profondamente trasformato. Attraverso le interviste e le testimonianze dei protagonisti del viaggio, sguardi diversi, competenze differenti, sensibilità spesso contrastanti si intrecciano in un confronto continuo con una realtà, che mette in discussione certezze economiche, culturali e perfino identitarie. Davanti alle metropoli automatizzate, ai colossi dell’intelligenza artificiale, alla robotica diffusa e a un ecosistema tecnologico che sembra vivere con decenni di anticipo rispetto all’Europa, i protagonisti alternano entusiasmo e inquietudine, ammirazione e preoccupazione. Le loro riflessioni diventano il vero cuore del film: uno sguardo critico ma anche autocritico sul ruolo dell’Occidente, sulla velocità del cambiamento e sulla capacità europea di immaginare il proprio futuro.