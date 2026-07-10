Wall Street Journal, intelligence israeliana avverte Usa: Iran ho un piano per uccidere Trump

Parlando con i giornalisti a margine degli incontri, il tycoon non ha nascosto la gravità della situazione

Secondo quanto rivelato in esclusiva dal Wall Street Journal, Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence altamente confidenziali che indicherebbero un nuovo, specifico e imminente piano iraniano per assassinare Donald Trump. Un complotto concreto e aggiornato, i cui dettagli hanno fatto scattare il massimo livello di allerta a Washington.

L’ambasciata israeliana a Washington ha rifiutato di commentare, riporta il WSJ. La missione iraniana presso le Nazioni Unite non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. La Casa Bianca ha rimandato alle dichiarazioni rilasciate dal presidente mercoledì. Le prime conferme indirette, infatti, sono arrivate dallo stesso Trump, ad Ankara, in Turchia, per il vertice Nato. Parlando con i giornalisti a margine degli incontri, il tycoon non ha nascosto la gravità della situazione: “Vogliono far fuori il leader degli Stati Uniti, me. Sono su ogni lista. L’ho visto stamattina, sono il primo della lista. Finora, immagino di essere stato un po’ fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo”.

L’Iran, ricorda il quotidiano statunitense, ha pubblicamente promesso di assassinare Trump da quando gli Stati Uniti hanno ucciso il generale Qassem Soleimani della Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche nel 2020. Ieri, poi, i partecipanti al funerale del leader supremo iraniano Ali Khamenei, assassinato in passato , hanno invocato la morte di Trump, e tra i presenti è stato esposto uno striscione con la scritta “Uccideremo Trump“.