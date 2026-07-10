Subsonica, Clap!Clap! e Mundial: a Melpignano (Le), il 13 agosto torna il TUF – Tagghiate Urban Fest

Torna per l’estate 2026 il TUF – Tagghiate Urban Fest, la rassegna musicale ideata e organizzata da Molly Arts Live che si è affermata come uno degli appuntamenti più dinamici della programmazione live nel Sud Italia

Torna per l’estate 2026 il TUF – Tagghiate Urban Fest, la rassegna musicale ideata e organizzata da Molly Arts Live che negli ultimi anni si è affermata come uno degli appuntamenti più dinamici della programmazione live nel Sud Italia. Dopo aver già annunciato la presenza dei Subsonica, tra le band più influenti della musica italiana contemporanea, attesi nel Salento con una tappa del tour estivo “Terre Rare 96–26”, il festival completa ora la line up della nuova edizione con altri protagonisti della scena musicale nazionale e internazionale.

Tra questi Clap! Clap!, tra i nomi più interessanti della scena elettronica internazionale, e i Mundial, collettivo salentino che negli ultimi anni ha costruito un percorso originale tra tradizione popolare, elettronica e sonorità globali. La partecipazione dei Mundial arriva inoltre a pochi giorni dall’uscita di “Taggiu Lassata Scire”, il nuovo lavoro discografico che anticipa il prossimo album.

TERRE RARE

Il tour estivo dei Subsonica accompagna l’uscita del nuovo album “Terre Rare”, undicesimo lavoro in studio pubblicato per Epic Records/Sony Music Italy. Il disco nasce come un progetto di ricerca e di apertura verso nuove traiettorie sonore e prende il nome da elementi preziosi e poco visibili ma indispensabili per il funzionamento della tecnologia contemporanea. Un’immagine che diventa metafora del presente e delle sue contraddizioni, ma anche del processo creativo che ha guidato la realizzazione dell’album.

Il lavoro è infatti il risultato di un percorso musicale che guarda anche oltre il Mediterraneo e che ha portato la band a confrontarsi con strumenti, suoni e suggestioni raccolte durante un viaggio artistico sull’altra sponda del mare. Da questo confronto nasce un disco che mantiene la forte identità elettronica dei Subsonica ma che allo stesso tempo si apre a sonorità più organiche e a nuove contaminazioni musicali. Il tour segue inoltre le celebrazioni per il trentennale della band, inaugurate con “Cieli su Torino 96-26”, quattro concerti evento andati completamente sold out che hanno segnato il ritorno dal vivo del gruppo e l’avvio di un percorso celebrativo dedicato a una delle esperienze musicali più longeve e innovative della scena italiana.