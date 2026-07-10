Su Rai 2 la fiction “Noi” con gli episodi 9 e 10: la trama

In replica stasera su Rai 2 torna la fiction “Noi” con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano: la trama degli episodi 9 e 10

Venerdì 10 luglio 2026 nuovo appuntamento in replica con “Noi”, la fiction tratta dalla serie televisiva statunitense ‘’This is us’’ creata da Dan Fogelman, con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano.

Nell’episodio 9 “Il tempo è prezioso” siamo a Torino, 1984. Rebecca e Pietro sono radiosi, innamoratissimi. La gravidanza procede bene, ma mano a mano che si avvicina il giorno del parto l’umore di Rebecca si fa sempre più altalenante, tra pianti, nervosismo e momenti di tenerezza. E nel giorno del compleanno di Pietro la sua disperazione tocca l’apice, quando si rende conto che questa volta non riuscirà a renderlo speciale.

Nell’episodio 10 “Sposi”, siamo sempre a Torino, anni 2000. Sono passati parecchi anni dal matrimonio di Pietro e Rebecca, i gemelli sono cresciuti, Rebecca ha ripreso a cantare in una band e il tempo da passare insieme si è ridotto all’osso. Ma Pietro non si stanca di sorprenderla con idee originali perché il suo amore per lei resta intatto.