Spagna, devastante incendio in Andalusia: 12 morti e 23 dispersi. Roghi anche a Málaga e Córdoba

Alcune vittime sono state trovate carbonizzate all’interno dei veicoli. Evacuate oltre mille persone

Almeno 12 persone sono morte e circa mille sono state evacuate a causa di un grave incendio forestale divampato nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almería (Andalusia). Lo ha riferito la Junta de Andalucía, specificando che alcune delle vittime sono state ritrovate prive di vita all’interno di veicoli avvolti dalle fiamme nella vicina località di Bédar. Si sospetta che alcune delle vittime fossero di nazionalità britannica a causa della posizione del volante dei veicoli ritrovati sul luogo dell’incendio, sebbene si attenda ancora l’identificazione ufficiale. Lo riporta El Paìs.

Eleven people were killed in a wildfire in Almeria in southern Spain, as 150 firefighters battled to bring the blaze under control, Andalusia’s head of emergencies, Antonio Sanz, said https://t.co/Zkt9ugD7eG pic.twitter.com/u5lQKpsP4S — Reuters (@Reuters) July 10, 2026

Il Presidente del Governo Regionale Andaluso, Juan Manuel Moreno, ha riferito che 23 persone risultano ancora disperse.

L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime segnalazioni ricevute dai servizi di emergenza del 112, il fuoco sarebbe stato originato dalla caduta di un cavo elettrico nei pressi di una strada statale. Il rogo si inserisce in un quadro di emergenza che interessa il sud della Spagna, dove oltre 200 vigili del fuoco e soccorritori sono impegnati a contrastare diversi incendi simultanei, in particolare nelle province di Almería e Málaga, si legge ancora sul quotidiano.

In altre regioni della Spagna

Parallelamente al disastro di Almería, infatti, un secondo incendio si è sviluppato alla periferia di Estepona (Málaga), costringendo all’evacuazione preventiva di circa cento residenti della zona boscosa confinante con il comune di Benahavís. Sul posto è stato attivato il livello operativo 1 e sono impiegati oltre cento professionisti supportati da 13 mezzi aerei. Un terzo rogo, conclude El Paìs, ha interessato la provincia di Córdoba a causa di fiamme divampate lungo la vecchia strada Nazionale IV. L’incendio ha causato la temporanea sospensione della circolazione ferroviaria dell’alta velocità (AVE) tra Madrid e l’Andalusia, ma i servizi e il traffico stradale sono stati ripristinati in serata dopo lo spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)