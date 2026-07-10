Sabato 18 luglio 2026 Luca Agnelli fa ballare il Summer Garden del Bolgia di Bergamo

Sabato 18 luglio 2026 Luca Agnelli, artista tra i più apprezzati della scena elettronica mondiale, fa ballare il Summer Garden del Bolgia di Bergamo

Sabato 18 luglio 2026 Luca Agnelli, artista tra i più apprezzati della scena elettronica mondiale, fa ballare il Summer Garden del Bolgia di Bergamo con la sua hard techno ad alto impatto energetico ed emotivo, visto il rapporto speciale che lo lega al pubblico del top club sull’A4. Memorex – Remember Night 1996-2015 è invece il party che fa esplodere la Main Room del Bolgia, con, tra gli altri, Claudio Lancinhouse e Giangy, impegnati in un esplosivo dj set hardcore di due ore.

Partiamo però dal Summer Garden, il giardino elettronico che fa scatenare le notti estive del Bolgia. Originario di Arezzo, Agnelli ha costruito il suo percorso con innovazione, ricerca e originalità. È sua l’etichetta Etruria Beat Records, riferimento per i talenti di oggi e di domani. La techno di Agnelli rimane diretta, potente e piena di energia. Non a caso è un artista stimato in tutta Europa. NikØ GallØ, partenopeo di 30 anni, sulla stessa lunghezza d’onda (sonora) di Agnelli, si è fatto strada nella scena elettronica grazie alla sua bravura e alla capacità di esplorare sonorità industrial techno innovative. Chiudono il cerchio Alex Rubino, Aann Høpp e Luca Marcarini.

Imperdibile anche il party nella Main Room del top club sull’A4. Si tratta, come detto, di Memorex, dove rivive la storia della musica hardcore in Italia e dove si ballano i brani che, fin dagli anni ‘90, hanno segnato questo genere. Assoluto protagonista è Claudio Lancinhouse, figura leggendaria della techno e dell’hardcore italiana. Pioniere è anche Giangy, che ha contribuito alla sua nascita con progetti come The Stunned Guys e con la fondazione di Traxtorm Records. Insieme fanno scatenare il Bolgia con un dj set di due ore. Sul palco anche Reevoid, D-Kore, Rebel Code vs Rising, Giulz, Drake e la voce di MC Coral.

In Lab Room la festa è Alternative Room. Con dj legati ai mondi hardcore, hardstyle e rawstyle come Shock Haze, Broly, Wally-R4, Party Raw, Los Presidentes, Thin4User e Febreez DJ. Il Bolgia apre alle 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.

18/7 Luca Agnelli + Memorex 1996-2015 @ Bolgia – Bergamo

Sul palco del Bolgia sono passati artisti di livello assoluto come Vieze Asbak, Sante Sansone, ValentinØ, Joey Daniel, Lil Texas, Joëlla Jackson, Poltergst, Stabilinda, Paco Osuna, Le Klown, Angerfist, Leon, I Hate Models, Sara Landry, Holy Priest, Nico Moreno, Cuartero, Ilario Alicante, Deborah De Luca, Joseph Capriati, Ellen Allien, Marco Faraone, Indira Paganotto, Len Faki, Lilly Palmer, Luca Agnelli, Chris Stussy e altri protagonisti della scena elettronica mondiale.

Bolgia – Bergamo

Via Vaccarezza 9

Osio Sopra (Bergamo) – A4 Dalmine

Info & prenotazioni: +39 338 36 24 803