Paura su volo Ryanair, si rompe un finestrino al decollo. Uomo rischia di essere risucchiato

Secondo i media greci, l’uomo ha riportato lesioni al collo e ustioni, forse provocate dall’attrito dell’aria esterna al veicolo

Paura a bordo. In Grecia, un passeggero di un volo Ryanair da Salonicco a Memmingen, in Germania, è rimasto ferito dopo la rottura di un finestrino durante la fase di decollo.

Il viaggiatore, un 61enne di origine serba, è stato trattenuto dalla moglie e da un altro passeggero per evitare che venisse trascinato all’esterno, mentre a bordo si diffondeva il panico e si attivavano le maschere dell’ossigeno. Secondo i media greci, l’uomo ha riportato lesioni al collo e ustioni“, forse provocate dall’attrito dell’aria esterna al veicolo.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen. According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Poco prima era stato avvertito un forte boato proveniente dal motore destro. L’aereo è quindi rientrato a Salonicco ed è stato predisposto un velivolo sostitutivo. Quattro passeggeri sono stati trasportati in ospedale in via precauzionale. Sono stati poi dimessi, a eccezione di uno che è rimasto in ospedale per ulteriori accertamenti. Ryanair ha messo a disposizione un aereo sostitutivo per trasportare i passeggeri nella destinazione prevista. Le autorità competenti stanno conducendo un’indagine sulle cause del guasto al motore.