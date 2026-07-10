Oroscopo di oggi, venerdì 10 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, venerdì 10 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Atmosfera pacifica che non ci invita ad agire, ma a un vagare liberi con la fantasia tra progetti futuribili, ispirazioni, desideri, nostalgie e ricordi. In famiglia ci coccolano, chi amiamo è presente, ma oggi non siamo molto espansivi. Riceviamo senza dare.
Toro
Oggi, con la Luna in Pesci, dedichiamoci agli amici. La qualità e la trasparenza sono di rigore. Attenzione a non mischiare soldi e amicizia. Il filo conduttore, che può farci andare d’amore e d’accordo con tutti, è la comunicazione spontanea e accogliente.
Gemelli
Alta nel cielo, quadrata a Urano e a Marte, questa Luna non fa per noi. Sul lavoro, gli imprevisti e i repentini cambi di programma disperdono l’energia. Meglio lasciarci cuocere nel nostro brodo. Tanto oggi la colpa dei nostri guai è tutta degli altri. O no?
Cancro
Questo sì che è un momento fantastico, con la Luna in trigono dai Pesci. Abbiamo in mano la chiave giusta per aprire il cassetto ed estrarne un sogno. Protagonisti di un romanzo rosa, assaporiamo le emozioni, poco importa, se sia una fantasia o la realtà.
Leone
Un segreto ci pesa sul cuore? Confessiamolo, facciamo spazio nell’armadio: uno scheletro è ingombrante, specie per persone leali come noi. Con il caldo arriviamo a sera con i piedi gonfi? Coccoliamoli con un pediluvio all’olio essenziale di timo.
Vergine
La Luna, Marte e Urano ostili ci incitano a dire all’amato la verità su una faccenda di gelosia. Non confondiamo le acque con motivazioni che non reggono. Periodo faticoso per chi si occupa di affari. Trattative interminabili dalle quali usciamo con le pile scariche.
Bilancia
Giornata zeppa di impegni, ma serena, se non fosse per un tarlo che ci frulla nella mente: abbiamo frainteso o un collega ha un debole per noi? Relazione da archiviare, senza girarci troppo intorno e senza tentare riavvicinamenti per evitare delusioni.
Scorpione
Luna d’Acqua che ci coccola teneramente. L’importante è abbassare le difese e far fluire l’energia del cuore, come se non ci fosse un domani. Un amalgama di genialità e buonsenso, di creatività e concretezza per realizzare dei buoni progetti.
Sagittario
Clima turbato dal quadrato Luna-Marte, che ci spinge ad azioni inconsulte. Attenzione ai colpi di testa, non è il caso oggi di rivoluzionare tutto. Rendimento scarso rispetto al solito. Niente di grave o di preoccupante: la pausa settimanale è vicina.
Capricorno
Un sabato speciale, addolcito dalla Luna in sestile. Ottimi rapporti con gli altri, messaggi romantici che ci mandano su di giri, clima disteso in famiglia. Fase produttiva per chi di noi si occupa di commercio. Grazie al nostro sesto senso, il cliente esce soddisfatto.
Acquario
Il lavoro, la nostra soddisfazione. Operiamo di buona lena senza neanche tenere d’occhio l’orologio, con la prospettiva di non lasciare niente in sospeso. Estranei a ciò che si muove intorno, le emozioni restano chiuse a chiave o le tiriamo fuori con il contagocce.
Pesci
Qualche bastone fra le ruote interposto da Marte e Urano. I programmi odierni sono da modificare a causa di alcuni imprevisti familiari. Diamo ascolto all’ansia, senza però combatterla. Sentiamola come un’amica che ci manda dei forti segnali.