“Le Nostre Medaglie” martedì 14 luglio su Raisport: il nuovo docufilm del regista Mario Maellaro dedicato ai successi delle Fiamme Gialle ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026

E’ prevista per martedì 14 luglio 2026, ad ore 19.20 su Raisport (canale 58), la prima messa in onda TV del docufilm “Le Nostre Medaglie”, l’ultima opera del regista Mario Maellaro prodotta da A.F. Project srl in collaborazione con il Centro Sportivo della Guardia di Finanza.

Il docufilm, della durata complessiva di 37 minuti, celebra i successi delle Fiamme Gialle ai recenti Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026 attraverso le emozionanti, ed indimenticabili, immagini girate sui campi di gara alternate alle testimonianze dirette dei protagonisti di una delle pagine più luminose nella storia del Centro Sportivo della Guardia di Finanza e dello sport italiano.

Gli atleti del Sodalizio gialloverde hanno infatti conquistato il record assoluto di 12 medaglie olimpiche (3 ori, 3 argenti e 6 bronzi), un risultato straordinario che raddoppia il miglior bottino ottenuto a Sochi 2014 e che supera il precedente primato degli 8 podi ottenuti ai Giochi estivi di Atlanta ’96, Tokyo ’21 e Parigi ’24.

Fiamme Gialle da record anche ai Giochi paralimpici, con due soli sciatori, Giacomo Bertagnolli e Chiara Mazzel, capaci di conquistare, insieme alle loro guide, ben 9 medaglie (3 ori, 5 argenti e 1 bronzo) stabilendo anche in questo caso il miglior risultato di sempre.

Numeri a parte, nel docufilm “Le Nostre Medaglie” i protagonisti sono i nostri campioni e le loro storie: dal fantastico trio della pista lunga Ghiotto-Giovannini-Malfatti, capace di riportare l’Italia sul tetto olimpico dell’inseguimento a squadre vent’anni dopo lo storico oro di Torino 2006 (risultato che è valso anche la centesima medaglia olimpica nella storia delle Fiamme Gialle) passando per le imprese di Simone Deromedis nello skicross, Pietro Sighel e Chiara Betti nello short track per poi continuare con i capolavori realizzati da Giovanni Franzoni, Dorothea Wierer, Tommaso Giacomel, Sofia Goggia, Lucia Dalmasso, Andrea Cassinelli, Elia Barp e Davide Graz.

Appuntamento dunque per martedì 14 luglio alle ore 19.20 su Raisport, per la prima visione di un documento eccezionale, impreziosito anche dall’intervento del Direttore di Raisport Marco Lollobrigida, in cui traspare, oltre alla celebrazione del risultato, anche e soprattutto il forte spirito di appartenenza alle Fiamme Gialle e alla Guardia di Finanza dei nostri eccezionali campioni.

Il docufilm “Le Nostre Medaglie”, dopo la messa in onda TV, sarà subito disponibile anche su RaiPlay, la piattaforma di streaming della RAI accessibile da computer, smartphone, tablet e smart TV.