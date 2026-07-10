Ischia protagonista di Linea Verde Estate su Rai 1

Ischia è la protagonista della nuova puntata di “Linea Verde”, in onda domenica 5 luglio alle 12.20 su Rai 1. Margherita Granbassi e Tinto andranno alla scoperta della perla più grande del Golfo di Napoli. Partendo dal Porto visiteranno ad Ischia Ponte, un luogo simbolo dove si fondono storia, natura e arte: il “cuore verde” dell’isola, il Castello Aragonese, un ecosistema unico fatto di giardini, orti e vigneti.

Arrivando a Barano, nella parte sud-est dell’Isola, entreranno in una piccola azienda agricola, dove Filippo, un contadino “custode”, illustrerà loro il processo della coltivazione e della raccolta di ortaggi e frutta.

Tappa poi a Forio, dove passeggiando tra piccoli viali, ruscelli e piante di ogni tipo, i conduttori scopriranno la magia dei giardini La Mortella, uno dei tesori botanici più straordinari d’Europa e faranno conoscere ai telespettatori “il mazzo di fiori” prelibata ricetta a base di verdure di stagione. Spazio anche all’artigianato con l’incontro con Bettina che crea abiti ed accessori moda unici ed originali, trasferendo lo splendore dei colori dell’Isola su lana, seta e cashmere.

A Serrara Fontana, Margherita Granbassi e Tinto ascolteranno l’appassionato racconto di una viticoltura eroica che la famiglia D’Ambra porta avanti da generazioni e a Lacco Ameno, faranno conoscere al pubblico il fenomeno del termalismo già noto agli antichi romani.

Sul versante occidentale dell’isola d’Ischia, tra i comuni di Serrara Fontana e Forio, scopriranno la prepotente bellezza del bosco della Falanga, magnifico castagneto a 600 metri di altezza alle falde del Monte Epomeo.

In chiusura, a Barano, i conduttori condivideranno con i musicisti della Scuola del Folklore, le emozioni di un viaggio giunto al termine.

“Linea Verde” è un programma di Yari Selvetella e di Marta Santella, Deborah Chiappini, Lucia Gramazio, Francesco Lucibello, Federico Oteri. Produttore esecutivo Georgia Parmegiani, regia di Roberto Valdata.