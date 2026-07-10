Il film “I migliori anni della nostra vita” stasera su Rai 3: ecco la trama

“I migliori anni della nostra vita”, un film di Claude Lelouch con Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, stasera su Rai 3: la trama

50 anni dopo il loro primo incontro, Jean-Louis vive in una casa di cura con gravi problemi di memoria, mentre Anne gestisce un negozio ed è madre e nonna a tempo pieno.

Il figlio di Jean-Louis va a trovare Anne e la convince ad andare a trovare il suo vecchio amore Jean, sperando che l’incontro lo aiuti a migliorare il suo stato di salute. I due si incontrano e iniziano a parlare ma senza che Jean riconosca il suo vecchio amore e, nella loro prima conversazione, dopo 20 anni, parlano della loro storia passata e dei rimpianti di quello che avrebbe potuto essere. Dopo questo primo incontro, Anne ritornerà a trovare Jean, che in qualche frangente riuscirà a riconoscerla, e così i due ripercorreranno la loro storia tra sogni e ricordi.

E’ la trama del film “I migliori anni della nostra vita” in onda venerdì 10 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 3.