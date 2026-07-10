Il film “Army of one” in prima serata su Rai 4

L’action-thriller “Army of One”, diretto da Stephen Durham con Ellen Hollman, in onda in prima serata su Rai 4: la trama

“Army of One” (2020) è l’action film che Rai 4 proporrà venerdì 10 luglio 2026 alle 21.20. La trama: durante un’escursione nei boschi dell’Alabama, Brenner e suo marito Dillon si imbattono in un gruppo di criminali che hanno qui un rifugio segreto dove nascondo armi e droga. Intenzionati a non lasciare testimoni, i trafficanti rapiscono e torturano i due, colpendoli a morte e occultandone poi i corpi. Se Dillon effettivamente muore, Brenner rimane solamente ferita. La donna, che è un agente speciale con formazione militare, è ora intenzionata a vendicare il marito e si metterà alla caccia del gruppo di criminali.

Con chiare influenze dal cinema di genere degli anni ’80, l’action/thriller “Army of One” mette l’esperta di arti marziali Ellen Hollman nei panni di un Rambo al femminile. Il film è diretto da Stephen Durham.