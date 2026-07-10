I MAMA.IN.INCA pubblicano Tra gambe scelte a caso

Dopo il singolo Cosa torna giù, pubblicato lo scorso maggio e primo tassello di un nuovo lavoro in uscita all’inizio del 2027, i Mama.In.Inca tornano con Tra gambe scelte a caso

Dopo il singolo Cosa torna giù, pubblicato lo scorso maggio e primo tassello di un nuovo lavoro in uscita all’inizio del 2027, i Mama.In.Inca tornano con Tra gambe scelte a caso.

Il nuovo brano segna un ritorno alle origini del power trio veneto: un rock d’autore essenziale e diretto, costruito attorno alle chitarre e attraversato da quella malinconia romantica che da sempre caratterizza la scrittura della band.

Tra gambe scelte a caso è un viaggio attraverso il rumore dei giorni che si assomigliano e il peso di ciò che non siamo riusciti a lasciarci alle spalle. Una canzone che non parla di chi si incontra, ma di chi non si riesce a dimenticare.

“Questa abitudine al fumo che ho

e a cercare il tuo bacio dopo il caffè”

Con questo nuovo singolo, i Mama.In.Inca proseguono il percorso che porterà alla pubblicazione del loro prossimo album previsto per il 2027.