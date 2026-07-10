Enrico Montesano protagonista all’Arena Tor Bella Monaca: 11 e 12 luglio con “Ottanta voglia di stare con voi..e di dire la mia!”

Un appuntamento imperdibile con la storia del teatro e della televisione italiana. L’Arena Tor Bella Monaca si prepara ad accogliere Enrico Montesano, che sarà in scena l’11 e il 12 luglio 2026 con il suo nuovo spettacolo, “Ottanta voglia di stare con voi..e di dire la mia!”.

In questo spettacolo, l’attore romano ripercorre con ironia e memoria la sua straordinaria carriera, intrecciando vicende personali e momenti salienti della storia e del costume del nostro Paese.

Lo spettacolo si configura come un viaggio che attraversa passato e presente: dai primi passi nel mondo dello spettacolo ai grandi successi teatrali, televisivi e cinematografici, fino al ritorno sul palco di quei personaggi iconici che hanno segnato l’immaginario collettivo e che tornano a vivere con la stessa energia di sempre.

Il cuore dello spettacolo risiede nel dialogo diretto con il pubblico.

Accanto a Montesano, un “discreto maggiordomo” agisce come una sorta di coscienza scenica, innescando un contrasto tra la comicità pura dell’artista e momenti di “alto teatro”.

Attraverso letture, aneddoti, monologhi e musica, Montesano mette a confronto il “com’era” e il “com’è”, osservando con il suo sguardo unico i cambiamenti della società italiana dal dopoguerra a oggi.

Non mancheranno i momenti dedicati alla satira politica con il segmento “Dal Boom allo Sboom”, dove l’attore ripercorrerà le stagioni della vita pubblica italiana attraverso imitazioni e caricature. Lo spettacolo offre anche una giocosa riflessione sulla lingua italiana, sempre più invasa da anglicismi, coinvolgendo attivamente gli spettatori nel gioco di tradurre lo slang contemporaneo.

“Ottanta voglia di stare con voi..e di dire la mia!” non è una semplice celebrazione, ma un vero e proprio brindisi condiviso alla passione per il teatro e al legame indissolubile che unisce Enrico Montesano al suo pubblico da oltre mezzo secolo.

INFORMAZIONI E BIGLIETTI

Lo spettacolo si terrà presso l’Arena Tor Bella Monaca nelle serate dell’11 e 12 luglio 2026.

Per consultare i dettagli dell’evento e procedere all’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito ufficiale: https://teatriincomune.roma.it/events/80-voglia-di-stare-con-voi/