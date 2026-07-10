Camilla torna con “Te Queiro”, un singolo dal ritmo travolgente

Il nuovo progetto discografico di Camilla si muove su trascinanti vibrazioni iberiche e un pop estivo fresco ma tutt’altro che superficiale

Camilla torna con un singolo dal ritmo travolgente e voglia di rivalsa personale.

Il nuovo progetto discografico si muove su trascinanti vibrazioni iberiche e un pop estivo fresco ma tutt’altro che superficiale.

Il brano, infatti, gioca sul contrasto tra una produzione calda e un testo tagliente che segna un confine netto contro le manipolazioni affettive. L’artista fotografa con lucidità le dinamiche dei rapporti irrisolti, utilizzando come metafora un fiore colorato ma privo di profumo per sancire l’addio definitivo alle finzioni. Un’ottima prova di maturità artistica che unisce appeal radiofonico e sostanza.

“Ogni giorno siamo ormai circondati da una mancanza di autenticità nelle cose, nelle persone e nei sentimenti. Dobbiamo sempre ricordare che il tempo e il rispetto sono due elementi troppo importanti per sprecarli con qualcuno che non ne capisce il valore” – aggiunge Camilla

La canzone parla proprio di questo, di intenzioni costruite sul nulla, spesso frutto di una cognizione modellata a proprio piacimento, la stessa che non fa rendere conto del peso delle parole che a volte feriscono come armi (sono infatti rappresentate, nel video del singolo, da una pistola – finta, pure quella). L’intento è quindi quello di “smascherare” le comode finzioni e avere rispetto della verità e di sé stessi.

“Te Quiero” contiene ingredienti ben selezionati: energia, sensualità, un pizzico di ironia e un ritornello che entra subito in testa. La cantautrice firma un vero e proprio inno alla rinascita che promette di farci ballare e anche riflettere.

BIOGRAFIA

Sin da piccola, Camilla intuisce che la musica sarebbe stata una inseparabile compagna di vita, improvvisando i primi testi già all’età di 5 anni. Da sempre, la sua cultura musicale spazia tra artisti e stili molto diversi tra loro, apprezzando sia i grandi successi del passato ma anche ricercando nuovi sound emergenti. Trascorre l’adolescenza scrivendo i primi brani in lingua italiana ed inglese, accompagnando le parole e creando melodie con la sua chitarra classica.

Pubblica il suo primo singolo “Strangers” nel 2023, seguito da numerosi brani tra i quali “Let it shine” e “Tired” nel 2024. In seguito partecipa a numerose tappe del tour di un’importante radio pugliese, affiancata da professionisti del settore.

Dopo una serie di singoli in lingua inglese, nel 2025 Camilla cambia direzione ed inizia un nuovo percorso con la sua prima pubblicazione in italiano “Sotto la luna”, brano che parla di libertà al fine di esprimere la natura più vera e profonda del nostro essere.

Prosegue nel 2026 con il nuovo singolo “Te Quiero”, una traccia travolgente dai ritmi caldi, inserendo un testo concreto e tagliente sulla diffusa mancanza di autenticità delle intenzioni e l’importanza del rispetto dei sentimenti.