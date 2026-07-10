Boisié: oggi esce il nuovo singolo “dentro di me”

“dentro di me” è il nuovo singolo di Boisié, disponibile da venerdì 10 luglio su tutte le piattaforme di streaming digitale per Supernova Dischi, distribuito da Believe

Un brano luminoso e delicato che parte dall’amore per raccontarne una visione lontana dalle convenzioni romantiche e dalle aspettative che spesso lo accompagnano. Al centro del racconto c’è un legame capace di dissolvere le barriere, mettere in discussione i dogmi dell’amore tradizionale e riportarci, quasi senza accorgercene, a una dimensione più autentica e libera di noi stessi.

Tra suggestioni intime e immagini cariche di significato, Boisié esplora l’unicità delle persone e il valore dei momenti condivisi, invitandoci a custodirli dentro di noi non come rimpianti, ma come tracce preziose del proprio percorso. “Io dentro di me ci nascondo il mare” ne è un esempio emblematico: racconta la possibilità di conservare ciò che abbiamo amato come qualcosa che continua a vivere dentro di noi, diventando parte della nostra identità. È una riflessione sul potere trasformativo degli incontri, sulla capacità di attraversare le proprie paure e riscrivere parti di sé che sembravano immutabili, fino a riconoscerle come elementi che ci rendono unici.

Ispirato dall’immaginario poetico di “Ponyo sulla scogliera” di Hayao Miyazaki e dalle atmosfere colorate di Wes Anderson, il nuovo singolo “dentro di me” costruisce un universo delicato e sognante in cui l’amore non è possesso né promessa eterna, ma una forza capace di insegnarci a guardare noi stessi con occhi nuovi.