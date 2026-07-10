Anna Convertino protagonista dell’Arte Italiana del 900 e della “Dolce Vita” romana degli anni 60. Il suo nome è legato in modo particolare al grande scultore Emilio Greco

Ci sono figure che, pur non essendo sempre al centro della scena, diventano parte integrante della storia dell’arte. Tra queste spicca Anna Convertino, modella d’arte, pittrice e musa ispiratrice di alcuni tra i più importanti artisti italiani del Novecento. Il suo nome è legato in modo particolare al grande scultore Emilio Greco, uno dei massimi interpreti della scultura figurativa contemporanea, autore di opere che hanno segnato la storia dell’arte italiana.

Negli anni d’oro dell’Accademia di Belle Arti di Roma, Anna Convertino divenne una delle modelle più richieste. La sua eleganza naturale, la capacità di mantenere pose complesse e la forte espressività del volto conquistarono artisti del calibro di Emilio Greco, che la scelse come modella per numerosi studi dedicati alla figura femminile. Secondo diverse testimonianze biografiche, Anna frequentò gli ambienti artistici romani entrando in contatto con alcuni dei più importanti protagonisti dell’arte italiana del secondo Novecento.

Per Emilio Greco il corpo femminile rappresentava la sintesi tra classicità e modernità. Le sue opere, celebri in tutto il mondo, raccontano una bellezza elegante, mai ostentata, capace di trasmettere armonia e poesia. In questo contesto, Anna Convertino divenne una presenza costante nello studio del maestro, contribuendo con la propria sensibilità artistica alla realizzazione di numerose opere e studi preparatori.

La sua attività non si limitò però al ruolo di modella. Anna Convertino sviluppò anche una significativa esperienza come pittrice e conoscitrice delle arti figurative, vivendo quotidianamente accanto a pittori e scultori che hanno scritto pagine importanti della cultura italiana. Tra questi figurano anche artisti come Renato Guttuso, Purificato, Remo Brindisi, Trubbiani, Manzù e Montanarini, con i quali condivise un intenso percorso umano e artistico, in particolare sviluppò un’amicizia profonda con Giorgio Cegna il quale portò Anna a Macerata quando fondò l’Accademia delle Belle Arti di Macerata e da lì il percorso artistico come pittrice dal lontano 1973.

La sua casa divenne negli anni un luogo d’incontro per artisti, musicisti e intellettuali, un ambiente ricco di creatività che influenzò profondamente anche il figlio Nicola Convertino, cresciuto respirando arte fin dalla più tenera età. Proprio questo contesto contribuì alla formazione della sua futura carriera artistica, fatta di pittura, musica e produzione culturale.

Secondo fonti biografiche dedicate alla famiglia Convertino, il rapporto tra Anna ed Emilio Greco fu così significativo da lasciare una testimonianza permanente anche all’interno della sede RAI di Viale Mazzini, dove è presente una statua dedicata ad Anna realizzata dallo stesso maestro.

Oggi Anna Convertino rappresenta una figura simbolica di quella generazione di modelle d’arte che hanno contribuito, spesso lontano dai riflettori, alla nascita di capolavori destinati a entrare nella storia. Il suo percorso dimostra come dietro ogni grande artista vi siano spesso volti, personalità e collaborazioni fondamentali per dare forma alla bellezza.

La storia di Anna Convertino è quindi quella di una donna che ha saputo trasformare la propria presenza in arte, diventando parte integrante dell’opera di Emilio Greco e di molti altri protagonisti del Novecento italiano. Una musa discreta ma essenziale, il cui contributo continua ancora oggi a vivere nelle opere dei grandi maestri che ebbero il privilegio di ritrarla.