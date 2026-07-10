Abusi su hostess, il caso dei “30 secondi”: sindacalista condannato in appello bis

La Corte d’appello di Milano ha ribaltato le assoluzioni precedenti

È stato condannato nell’appello bis a un anno e due mesi di reclusione l’ex sindacalista dell’aeroporto di Malpensa, Raffaele Meola per violenza sessuale nel processo nato dalla denuncia della hostess Barbara D’Astolto che nel 2018 aveva raccontato di aver subito abusi. Nelle due precedenti sentenze il 48enne era stato assolto poiché secondo i giudici la donna avrebbe reagito dopo 30 secondi e avrebbe potuto opporsi prima. Sentenza annullata poi in Cassazione e ribaltata questa mattina dai giudici della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano.

I fatti

La donna si era rivolta a lui in ufficio per dei problemi di lavoro e aveva subito palpeggiamenti nelle parti intime e negli “slip” e “baci sul collo”, mentre l’uomo le diceva “sfogati quanto vuoi, siamo soli, non c’è nessuno”. Inizialmente “colta di sorpresa e immobilizzata dalla paura”, non sarebbe riuscita a reagire, intimandogli di smetterla dopo 20-30 secondi.

“Non posso dire di essere felice, ma c’è sollievo. Non è passato giorno in questi otto anni in cui il mio cervello sia stato libero da questi pensieri. La speranza è che quella di oggi sia la puntata finale di questa storia e che io e la mia famiglia finalmente possiamo mettere un punto”, sono le prime parole della hostess.