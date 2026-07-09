V!KTORIA torna con il singolo “Fuori di me”

“Fuori di Me” è il nuovo singolo di V!ktoria, un brano intenso e autentico che racconta il coraggio di cambiare, la forza di mettersi in cammino

“Fuori di Me” è il nuovo singolo di V!ktoria, un brano intenso e autentico che racconta il coraggio di cambiare, la forza di mettersi in cammino e la necessità di seguire quella voce interiore che invita a superare i propri limiti.

Attraverso l’istantanea di uno zaino in spalla e di una partenza senza certezze, il singolo esplora il desiderio profondo di guardare il mondo – e sé stessi – da una prospettiva nuova. Non è il racconto di una fuga, ma di una scelta consapevole: lasciare andare ciò che non appartiene più al presente per aprirsi a nuove possibilità e riscoprire la propria autenticità.

Tra la dolcezza della nostalgia e l’entusiasmo della scoperta, “Fuori di Me” dà voce al conflitto di chi conosce il peso delle partenze, ma comprende che restare significherebbe rinunciare alla propria crescita. Il brano accompagna l’ascoltatore in un percorso fatto di promesse infrante, strade sconosciute e frammenti di sé ritrovati lungo il cammino.

Con questo nuovo singolo, V!ktoria firma un messaggio universale dedicato a chi affronta il cambiamento con paura e speranza, ricordando che, a volte, partire non significa allontanarsi, ma concedersi l’opportunità di ritrovare sé stessi e costruire la versione migliore della propria vita.

“Fuori di Me” si propone così come un inno alla libertà, alla scoperta e alla rinascita personale, capace di trasformare ogni viaggio in un’occasione di crescita e ogni nuovo inizio in una possibilità da abbracciare con coraggio.

V!ktoria, nome d’arte di Greta Sannino, è una cantautrice e songwriter di Torino. Il suo progetto musicale nasce nel 2022 e si muove all’interno di un pop dalle influenze punk, caratterizzato da una scrittura personale, diretta ed emotiva, che si affianca anche all’attività di autrice per altri artisti.

Dal debutto ad oggi ha pubblicato 16 brani, costruendo un percorso artistico in continua evoluzione e definendo un’identità sonora riconoscibile e autentica.

Pur essendo un progetto solista, V!ktoria si esibisce dal vivo insieme alla sua band di fiducia — una formazione stabile composta da batteria, basso e due chitarre — portando sul palco un sound energico, intenso e immediato.

Nel 2024 entra a far parte del roster management di Sorry Mom! e, nell’aprile 2025, viene pubblicato il singolo “Le cose che non so”.

Nello stesso anno partecipa alla settimana del Festival di Sanremo presentando il brano “Respirare” attraverso interviste su diverse emittenti radiofoniche, oltre che negli spazi di Casa Sanremo e Casa Bontempi, e a giugno pubblica “Cocktail Bar”, seguito a settembre dal remix ufficiale, entrambi distribuiti da Visory Records e pubblicati sotto l’etichetta Elisir Records.

Nel febbraio 2026 si presenta durante la settimana del Festival di Sanremo per presentare il singolo “Le Sei”, seguito a maggio dal brano “Niente da perdere” e a luglio dall’ultimo “Fuori di Me”, consolidando ulteriormente la propria presenza nel panorama emergente italiano.