Stasera su Rai 4 la settima stagione di SWAT con 3 episodi: ecco la trama

Stasera su Rai 4 in onda tre episodi della settima stagione di SWAT intitolati “Alla fine della strada”, “Le fuggitive” e “Ultima chiamata”: ecco la trama

Giovedì 9 luglio 2026 alle 21:10 su Rai 4 torna la serie SWAT. Nell’episodio 5 “Alla fine della strada”, la S.W.A.T. collabora con il Dipartimento di Long Beach, quindi di nuovo con Street, inviato lì già da qualche mese per occuparsi della formazione di alcuni allievi.

Nell’episodio 6 “Le fuggitive, Luca torna in servizio e si unisce alla squadra che è alla ricerca di tre detenute evase. Annie, che aveva rinunciato a fare l’avvocato per occuparsi dei figli, discute il suo primo caso in tribunale.

Nell’episodio 7 “Ultima chiamata”, Luca riesce a sopravvivere dopo una lunga operazione. Tutta la squadra si mette sulle tracce dei rapinatori colpevoli di averlo ridotto in fin di vita.