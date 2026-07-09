Stasera su Rai 3 Speciale Overland: le origini del mito

Su Rai 3 con Speciale Overland: le origini del mito torniamo alle origini con la riproposizione integrale della prima, storica avventura andata in onda nel 1996

Per chiudere la speciale celebrazione dei 30 anni di Overland in televisione, giovedì 9 luglio 2026 alle 21:20 su Rai 3 con Speciale Overland: le origini del mito torniamo alle origini con la riproposizione integrale della prima, storica avventura andata in onda nel 1996, che diede inizio a un racconto destinato a cambiare il modo di fare documentari di viaggio in Italia: Overland 1 “Roma – New York”.

Risaliremo a bordo dei leggendari camion arancioni, protagonisti di una spedizione che attraversò 3 continenti, culture e paesaggi straordinari, trasformando un viaggio apparentemente impossibile in un’impresa diventata simbolo di avventura e scoperta.

Attraverso highlights dei momenti più iconici, retroscena inediti e le voci dei protagonisti, scopriremo come nacque quell’intuizione che avrebbe accompagnato milioni di spettatori in giro nel mondo per tre decenni. Un viaggio nel tempo che racconta non solo una grande spedizione, ma anche l’inizio di un modo diverso di guardare il mondo: con curiosità, spirito di avventura e il desiderio di comprendere ciò che si trova oltre l’orizzonte.