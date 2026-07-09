Oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, giovedì 9 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
La Luna armonica in Acquario promette un clima stimolante. Le amicizie e il lavoro sono un proficuo canale per l’espressione della fantasia. I nostri cari non approvano la nostra ultima fiamma? Non lasciamoci condizionare dal loro giudizio.
Toro
Per quanto ci sia qualcosa che ci turba, cerchiamo di non dedicare alle preoccupazioni più spazio del necessario. Manteniamo un animo sereno. Apprezziamo un’occasione fortunata per trovare stimoli interessanti nello scambio con il mondo esterno.
Gemelli
Una giornata che ben soddisfa le aspettative in merito a viaggi, conoscenze e incontri. Siamo perdutamente innamorati? Aspettiamo a dichiararci. Desiderio di profondità e di esperienze interiori, da soddisfare con ascolto di musica e pratiche di meditazione.
Cancro
Studi, lavoro, vita personale, amicizie, tutto in questa fase attraversa un momento felice? Sì, ma oggi prendiamoci una pausa di riflessione. Qualche battibecco con la persona amata segnala che è tempo di una revisione e di aggiustare la rotta.
Leone
Piccole contrarietà affettive ci vedono sfasati e poco soddisfatti. Dubbi in merito alla lealtà di chi amiamo, frutto di una malcelata gelosia. Circoscriviamo il raggio d’azione a quello che ci concerne strettamente, senza invadere gli spazi altrui.
Vergine
Rilassiamoci. Pazienza, se qualcosa non è fatta a puntino. Possiamo rimediare domani o accettare il fatto che, come tutti, siamo imperfetti. Se abbiamo voglia di cimentarci in imprese ambiziose, facciamolo dopo averne valutato tutti gli aspetti.
Bilancia
La vita di coppia appare un po’ appannata, ma, per non ricadere nei vecchi errori, carichiamola di entusiasmo e di disponibilità al confronto. Il futuro oggi ci appare radioso, guardiamo avanti con speranza e imbastiamo nuovi originali progetti.
Scorpione
Gran daffare dentro e fuori casa. Le pressioni ci irritano, ci fanno perdere tempo e motivazione, ma non è un buon motivo per essere bruschi con i collaboratori. La Luna e Venere, entrambi in quadrato, insistono sulla necessità di una comunicazione del cuore.
Sagittario
Voglia di novità, di sperimentare rapporti di maggiore intensità emotiva e relazioni sentimentali stimolanti? Desideri ambiziosi, ma non impossibili. Siamo abili, efficienti, disponibili e creativi nell’attività. Questo ci viene riconosciuto con qualche soddisfazione.
Capricorno
Una più accentuata vena mondana ci aiuta. Agevola le nuove conoscenze e ci consente di evadere dai consueti e faticosi impegni domestici. Ci converrà permettere docilmente che gli avvenimenti seguano il loro corso naturale senza interferire.
Acquario
Tutto oggi sembra andare nella direzione desiderata. Con abilità e tempismo, trasformiamo un imprevisto in un’opportunità per noi vantaggiosa. La quotidianità è ricca di stimoli, cogliamoli al volo per rinnovare o cambiare qualche vecchia abitudine.
Pesci
Lasciamo che sia il cuore a parlare. Se riusciamo a scrollarci di dosso la pigrizia, possiamo dedicarci a costruire qualcosa di solido per il futuro. Usciamo da una condizione ambigua, esprimendo il nostro pensiero: la sincerità viene sempre apprezzata.