Nicola Marino entra nel Comitato Scientifico di Linfit

Linfit, la prima disciplina riconosciuta ASI/CONI dedicata alla salute del sistema linfatico e circolatorio femminile, ha nominato Nicola Marino come nuovo Advisor e membro del Comitato Scientifico

Linfit , la prima disciplina riconosciuta ASI/CONI per la salute del sistema linfatico e circolatorio, annuncia l’ingresso di Nicola Marino come nuovo Advisor e membro del Comitato Scientifico.

Ricercatore in medicina della longevità, direttore di AEON Foundation e affiliato alla Women’s Brain Foundation, Nicola Marino vanta un solido background formativo con esperienze presso la Harvard Medical School e il Dana-Farber Cancer Institute. Autore di diverse pubblicazioni scientifiche peer-reviewed, Marino ha sviluppato un percorso professionale che integra ricerca biomedica, prevenzione e valutazione degli outcome, concentrandosi in particolare sui fattori determinanti per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita.

L’ingresso di Marino rappresenta un passo volto a rafforzare il percorso di validazione del metodo attraverso un approccio basato sulle evidenze scientifiche internazionali e sulla misurazione degli effetti del movimento. Il suo contributo sarà quello di supportare l’evoluzione della disciplina facendo riferimento a biomarcatori e parametri funzionali legati al recupero, alla composizione corporea e al mantenimento del benessere nel tempo, con l’obiettivo di rendere il metodo sempre più efficace e verificabile.

“Sono entrato in Linfit con l’obiettivo di dare a un protocollo di movimento un fondamento scientifico solido e replicabile perché credo che il benessere non debba essere raccontato attraverso promesse, ma attraverso risultati che possano essere osservati e misurati. Portare questo approccio nel mondo del fitness significa contribuire a costruire strumenti sempre più affidabili per chi sceglie di prendersi cura della propria salute” dichiara Nicola Marino.

Il sistema linfatico rappresenta uno degli ambiti che stanno suscitando un interesse crescente nella ricerca dedicata alla prevenzione e all’invecchiamento in salute. Per anni è rimasto meno studiato rispetto ad altri sistemi dell’organismo, mentre oggi numerosi studi stanno approfondendo il suo ruolo nei processi di recupero, nella risposta infiammatoria e nel mantenimento dell’equilibrio dei tessuti. Un’evoluzione che sta contribuendo ad accendere i riflettori anche su esercizi e tecniche pensate per favorire il benessere dell’organismo in un’ottica preventiva.

“In un momento in cui prevenzione e misurazione scientifica dei risultati guidano oggi l’evoluzione del mondo del benessere e l’attività fisica adotta criteri di valutazione sempre più rigorosi, diventa per noi fondamentale promuovere il benessere delle persone, affiancando la pratica con strumenti di valutazione sempre più oggettivi in grado di misurarne gli effetti nel tempo.” commenta Claudia Viaggi founder di Linfit.

Con questa nomina, Linfit prosegue il percorso di consolidamento del proprio Comitato Scientifico con l’obiettivo di accompagnare l’evoluzione della disciplina attraverso un dialogo sempre più stretto tra pratica motoria, ricerca scientifica e prevenzione.

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