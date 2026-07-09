Mondiali, Francia-Marocco apre i quarti di finale. Gli africani cercano la rivincita dopo Qatar 2022

La squadra vincitrice accederà alla semifinale del 14 luglio a Dallas, dove affronterà Spagna o Belgio

La prima partita dei quarti di finale è Francia-Marocco (oggi ore 22 italiane), una rivincita per la squadra africana, battuta dai francesi in semifinale a Qatar 2022.

La Francia continua la sua corsa per diventare la seconda nazione europea a disputare tre finali consecutive della Coppa del Mondo FIFA, il Marocco invece ha già fatto la storia diventando la prima squadra africana a raggiungere i quarti di finale.

La Francia ha mostrato il suo solito gioco scintillante nell’ottava partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo, con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Olise che hanno terrorizzato le difese avversarie, dominando il Gruppo I con il massimo dei punti grazie alle vittorie per 3-1 contro Senegal , 3-0 contro Iraq e 4-1 contro Norvegia. A questo successo è seguita un’altrettanto netta vittoria per 3-0 contro la Svezia nei sedicesimi di finale – con Bradley Barcola a dimostrazione che la pericolosità offensiva dei Bleus va ben oltre il loro trio di stelle – e infine una grinta e una determinazione impressionanti per battere un ostico Paraguay per 1-0 negli ottavi di finale, grazie a un rigore di Mbappé.

Il percorso del Marocco verso questa fase è stato un po’ più travagliato, ma la squadra di Mohamed Ouahbi ha dimostrato qualità e spirito combattivo in abbondanza nella sua terza partecipazione consecutiva alla Coppa del Mondo.

Dopo un ottimo pareggio per 1-1 contro il Brasile, il Marocco si è assicurato il secondo posto nel Gruppo C battendo la Scozia per 1-0 e poi superando di misura una partita rocambolesca contro Haiti per 4-2.

Successivamente, Issa Diop ha segnato di testa un gol decisivo nel finale, portando la sfida dei sedicesimi di finale contro l’Olanda ai tempi supplementari, con i Leoni dell’Atlante che hanno poi trionfato ai rigori, prima che una doppietta di Azzedine Ounahi e un gol nel finale di Soufiane Rahimi sigillassero una netta vittoria per 3-0 contro i co-organizzatori del Canada negli ottavi di finale.

La squadra che uscirà vincitrice da questa partita accederà alla semifinale del 14 luglio a Dallas, dove affronterà Spagna o Belgio.