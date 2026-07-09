“Mai fidarsi di mio marito”, tratto da una storia vera, in prima Tv su Rai 2: la trama del film

Un film tratto da una storia vera, in cui il giallo e il dramma si mischiano in una vicenda ricca di colpi di scena: giovedì 9 luglio alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai 2, c’è “Mai fidarsi di mio marito”

Un film tratto da una storia vera, in cui il giallo e il dramma si mischiano in una vicenda ricca di colpi di scena: giovedì 9 luglio alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai 2, c’è “Mai fidarsi di mio marito” di Colleen Rush e David Weaver, con Keana Lyn Bastidas, Marilu Henner, Jon McLaren. Lisa è felicissima: aspetta un bambino dall’uomo che ama e non vede l’ora del lieto evento. Ma la donna verrà brutalmente attaccata, nella sua stessa casa, da un misterioso criminale: sopravviverà per miracolo, solo per scoprire che la verità è molto più amara di quanto potesse sospettare.