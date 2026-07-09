“Mai fidarsi di mio marito”, tratto da una storia vera, in prima Tv su Rai 2: la trama del film


Un film tratto da una storia vera, in cui il giallo e il dramma si mischiano in una vicenda ricca di colpi di scena: giovedì 9 luglio alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai 2, c’è “Mai fidarsi di mio marito”

Mai fidarsi di mio marito

Un film tratto da una storia vera, in cui il giallo e il dramma si mischiano in una vicenda ricca di colpi di scena: giovedì 9 luglio alle 21.20, in prima visione assoluta su Rai 2, c’è “Mai fidarsi di mio marito” di Colleen Rush e David Weaver, con Keana Lyn Bastidas, Marilu Henner, Jon McLaren. Lisa è felicissima: aspetta un bambino dall’uomo che ama e non vede l’ora del lieto evento. Ma la donna verrà brutalmente attaccata, nella sua stessa casa, da un misterioso criminale: sopravviverà per miracolo, solo per scoprire che la verità è molto più amara di quanto potesse sospettare.