Labirinto di Eva feat. Sakina, “Tacco 12” racconta la Milano di chi sogna di vivere di musica

Eva Favarò, in arte Labirinto di Eva, ha le idee chiare sugli obiettivi di chi fa musica prima per sé e poi per tutti gli altri… e in “Tacco 12”, canzone che interpreta con Sakina, si sentono tutte

«Avere davvero successo, per un musicista, non significa solo suonare a San Siro e diventare molto famoso. Se ami davvero la musica e non solo la fama, avere successo può anche voler dire riuscire a vivere a Milano, una città molto cara e molto difficile, lavorando sulla tua musica e sulla musica degli altri come autrice e vocal coach. È quello che è capitato a me, che non sono certo una star, che vengo da Palermo, ma vivo di musica da tempo a Milano, la capitale italiana della discografia».

Eva Favarò, in arte Labirinto di Eva, ha le idee chiare sugli obiettivi di chi fa musica prima per sé e poi per tutti gli altri… e in “Tacco 12” , canzone che interpreta con Sakina, si sentono tutte. Conosce da tempo l’universo patinato fatto di sogni e problemi che canta in questa canzone, quello di chi, a Milano e non solo, vuole ‘sfondare’ nel mondo dello spettacolo.

In “Tacco 12”, tra pop e urban, con sonorità immediate ma niente affatto banali, in soli 2 minuti e 35 secondi di musica, si sentono forte le luci dei locali e delle feste a cui sembra obbligatorio andare. E si sente pure il nulla che rimane nell’aria all’alba, quando anche i più nottambuli hanno lasciato il locale.

«Abito a Milano da ormai 9 anni e la città mi piace, anche perché riesco a vivere di ciò che amo. Se vivessi pensando soltanto alla Sicilia mi ammalerei. ‘Tacco 12’ l’ho scritta anche pensando a chi, quando è molto giovane, all’inizio della sua carriera, può rimanere fin troppo affascinato dallo skyline di Milano e da certe atmosfere. Purtroppo o per fortuna, c’è molta ‘fuffa’. Chiunque sul lavoro deve fare qualche compromesso, ma probabilmente quando canti e non ‘senti’ quello che canti, il pubblico lo sente, per cui forse l’unico segreto è cercare di rimanere se stessi, il più possibile», spiega Labirinto di Eva.

Bisogna proprio andarci, a certe feste, per iniziare a entrare nel giro giusto, quello che può iniziare a lanciare la propria carriera, oppure no? La canzone, com’è giusto che sia, non dà risposte ma fa pensare, mentre emoziona. Con Eva canta Sakina, che si è già fatta conoscere partecipando ad X Factor 2025 e che, come tante e tanti, ha già vissuto un giro di giostra e celebrità e ha già dovuto chiedersi a quali compromessi sia giusto scendere per farsi notare e a cosa invece non sia giusto rinunciare. «L’idea di far interpretare la canzone in duetto è venuta a Denys Maiorino… ed è stata una buona idea. Anche Sakina certi momenti li ha vissuti in prima persona», spiega Labirinto Di Eva.

Labirinto di Eva vive tra musica e parole da sempre, è una vera cantautrice.

«Parto dalle melodie e poi nascono i miei testi, di solito. Dopo aver frequentato il CET, l’accademia di Mogol, aprii un concerto del maestro Giuseppe Nastasi ed un A&R di Café Concerto (un editore musicale di riferimento, NDR) rimase colpito dalla mia musica, facendomi firmare un contratto in esclusiva. Insegno canto come vocal coach, scrivo canzoni per me e per diversi editori ed artisti. Ho collaborato con artisti, autori e produttori davvero importanti come Kaballà (Mengoni, Noemi) o Kikko Palmosi (Emma Marrone, Giorgia, Laura Pausini, Annalisa)… La musica è sempre stata al centro della mia vita. Ho iniziato con la danza classica e già da bambina scrivevo poesie in forma di canzone».

Labirinto di Eva feat. Sakina – “Tacco 12” su Spotify, Instagram