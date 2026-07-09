La “Morricone Night” da piazza San Marco a Venezia stasera su Rai 5

Con un omaggio al grande compositore due volte Premio Oscar Ennio Morricone, il Teatro la Fenice torna in piazza San Marco a Venezia in una serata trasmessa da Rai 5

Con un omaggio al grande compositore due volte Premio Oscar Ennio Morricone, il Teatro la Fenice torna in piazza San Marco a Venezia in una serata trasmessa da Rai Cultura in prima TV su Rai 5 giovedì 9 luglio alle 21.20. Il concerto, intitolato “Morricone Night. Suite veneziana”, è diretto da Kevin Rhodes, che sale sul podio di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice per un programma che celebra il pluripremiato musicista romano scomparso nel 2020.

Al fianco del maestro americano, gli attori Luca Barbareschi e Cesare Bocci, oltre al soprano Sara Cortolezzis. Maestro del Coro è Alfonso Caiani.

Il programma musicale è un omaggio al Morricone più ‘nascosto’, e ancora in parte da esplorare: il compositore di ‘musica assoluta’, l’autore sperimentatore, ma anche il creatore di partiture cinematografiche che raccontano lati meno noti della sua ricerca musicale. Dopo un’apertura con alcuni brani molto amati dal pubblico – le splendide melodie di Canone Inverso (2000), della Conradiana da Nostromo (1996) e di Nuovo Cinema Paradiso (1988) – la scaletta propone infatti la Cantata per l’Europa (1988) per soprano, due voci recitanti, coro misto e orchestra, che torna a essere eseguita in pubblico dopo oltre vent’anni.

Costruita attorno alle parole di alcuni protagonisti della cultura e del pensiero europeo, da Victor Hugo a Dante, da Jean Monnet a Thomas Mann, da Winston Churchill a Robert Schuman, è una pagina che si compone di tre movimenti, Attesa, Ammonizione e Speranza. Vi si può leggere il chiaro impegno sociopolitico di Morricone, così come la sua riflessione musicale sul destino collettivo, sulla memoria, sul rapporto tra identità e futuro. Oggi, a distanza di quasi quarant’anni dalla sua composizione, questo lavoro rivela una forza e un’attualità sorprendenti.

Completano il programma alcune pagine tratte dal catalogo più noto di Morricone, scelte dalle colonne sonore che l’hanno reso uno dei compositori italiani più amati del Novecento: la suite delle musiche di The Hateful Eight (2015) – Oscar 2016 per la miglior colonna sonora –, quella di Jona che visse nella balena (1993), poi la suite del Clan dei siciliani (1969), La leggenda del pianista sull’oceano (1998), per finire con Mission (1986), vincitrice del Golden Globe per la migliore colonna sonora originale e del BAFTA per la migliore colonna sonora.