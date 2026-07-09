Il film “Wasabi” in prima serata su Rai Movie: ecco la trama

È Jean Reno, nei panni del commissario Hubert Fiorentini, il protagonista del film “Wasabi” di Gérard Krawczyk, in onda giovedì 9 luglio 2026 su Rai Movie: la trama

Jean Reno va in Giappone e non bisogna farlo arrabbiare: giovedì 9 luglio 2026 alle 21.10 su Rai Movie va in onda “Wasabi”. Il commissario Hubert Fiorentini è un ex agente segreto dai metodi piuttosto brutali e con un rimpianto: vent’anni prima è stato abbandonato da una donna giapponese, il suo unico grande amore. Ma quando Miko muore, Fiorentini scopre di esserne diventato l’unico erede e dovrà quindi recarsi a Tokyo per la lettura del testamento. Scopre così di avere una figlia e che il patrimonio ereditato è piuttosto cospicuo. Il gruzzolo, però, è nel mirino della mafia giapponese che sequestra anche la ragazzina. Grave errore: non sanno di cosa è capace Fiorentini. Divertente e movimentata pellicola d’azione, “Wasabi” trasferisce in Oriente le dinamiche e le qualità da duro che Jean Reno aveva dimostrato già in “Léon”. E Luc Besson produttore garantisce per la confezione del tutto. La regia è di Gérard Krawczyk. Nel cast anche Ryoko Hirosu e Carole Bouquet.