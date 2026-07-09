DENZA presenta la supercar Z nel tempio della velocità di Goodwood

Sono quattro le configurazioni della supercar Z Denza: Coupé, Spider, Racing e una Special Edition in omaggio al circuito del Nürburgring Nordschleife

DENZA, marchio automotive premium del Gruppo BYD, presenta una nuova supercar completamente elettrica: DENZA Z.

Dotata dell’esclusiva e3 Sports Car Platform di DENZA, di un sistema propulsivo a tre motori con una potenza complessiva di 1.604 CV e delle sospensioni magnetoreologiche DiSus-M, la Z rappresenta una sintesi avanzata di design, tecnologia e materiali premium, racchiusi in una vettura progettata per emozionare.

Grazie alla tecnologia di ricarica FLASH Charging, capace di recuperare dal 10 al 97% della batteria in soli nove minuti, DENZA Z è la prima supercar elettrica che consente di sfruttare pienamente le sue prestazioni senza compromessi legati all’autonomia o ai tempi di ricarica.

La DENZA Z debutta ufficialmente al Goodwood Festival of Speed, l’evento internazionale che celebra sia le vetture da competizione storiche sia le più avanzate auto ad alte prestazioni. La presentazione è stata affidata a Stella Li, Executive Vice President di BYD, e a Jenson Button, campione del mondo di Formula 1.

Sono quattro le configurazioni della Z: Coupé, Spider, Racing e una Special Edition in omaggio al circuito del Nürburgring Nordschleife.

“DENZA Z è nata per le prestazioni e costruita per raggiungere nuovi standard. Sviluppa ulteriormente il concetto di performance grazie a potenza, accelerazione e capacità dinamiche, mentre FLASH Charging elimina qualsiasi compromesso nell’utilizzo delle sue caratteristiche. La Z dimostra come l’approccio tecnologico di DENZA ha l’obiettivo distabilire nuovi riferimenti in ogni segmento in cui entrerà. Z à la supercar della nuova generazione elettrica”, ha dichiarato Stella Li.

Un design emozionale che unisce eleganza e prestazioni

La forma della Z rappresenta la più recente evoluzione della filosofia stilistica DENZA: Technology Drives Elegance.

Il design combina superfici morbide e proporzioni dinamiche con elementi funzionali studiati per generare un’elevata deportanza aerodinamica nelle condizioni di guida più impegnative. Un equilibrio perfetto tra estetica e spirito racing.

Con una lunghezza di 4.780 mm, le versioni Coupé e Spider sono le DENZA più compatte destinate al mercato europeo. Descritta da Wolfgang Egger come una “scultura dinamica della velocità”, la carrozzeria gioca con luci e ombre attraverso superfici pulite e proporzioni equilibrate, capaci di trasmettere al tempo stesso eleganza e presenza scenica.

La filosofia progettuale nasce dal principio secondo cui ogni forma armoniosa deriva da proporzioni perfette. Questo approccio ha guidato Egger e il suo team di design nella creazione della Z. I parafanghi anteriori e posteriori enfatizzano le prestazioni della vettura, mentre la linea di cintura ribassata colloca l’abitacolo al centro della vettura e sottolinea la posizione di guida sportiva. Il frontale combina elementi geometrici più marcati nella parte inferiore del paraurti con la caratteristica firma luminosa LED e superfici fluide che avvolgono i passaruota.

Al posteriore, i gruppi ottici dalla forma diamantata conferiscono alla Z un’identità sofisticata e distintiva. Le verniciature includono finiture con effetto perlato in grado di modificare tonalità e riflessi in funzione della distanza e dell’angolo di osservazione. Questo risultato è ottenuto attraverso un processo di verniciatura multistrato sviluppato da DENZA, dove tecnologia e artigianalità si integrano perfettamente.

Aerodinamica funzionale: ogni elemento contribuisce alle prestazioni

Il design esterno della DENZA Z integra numerosi elementi funzionali.

Al centro dello sviluppo aerodinamico si trova una carrozzeria ottimizzata nei minimi dettagli, progettata per garantire la massima efficienza. La presa d’aria centrale nel paraurti anteriore convoglia il flusso verso specifiche aperture sul cofano, creando un percorso aerodinamico a forma di “S” che bilancia perfettamente resistenza all’avanzamento, deportanza e gestione termica. Questi elementi dimostrano come il design della Z non sia esclusivamente estetico, ma parte integrante delle sue prestazioni dinamiche.

Un abitacolo progettato intorno al piacere di guida

L’interno della Z è sviluppato attorno al volante, vero centro di controllo e principale elemento di connessione tra conducente e vettura.

Il volante trae ispirazione dal mondo motorsport e integra sei pulsanti fisici nella parte inferiore per accedere rapidamente alle funzioni principali, tra cui le modalità Track e Boost. L’abitacolo combina materiali premium come fibra di carbonio, tessuti effetto suede e finiture metalliche, creando un ambiente sportivo ma raffinato.

La tecnologia è perfettamente integrata grazie a:

quadro strumenti digitale da 8,88 pollici;

sistema infotainment da 12,8 pollici;

ricarica wireless per smartphone.

I sedili sono progettati per offrire comfort e contenimento laterale sportivo. Quelli anteriori dispongono di:

regolazione elettrica a otto vie;

supporto lombare elettrico a quattro vie;

riscaldamento;

ventilazione;

funzione massaggio.

I poggiatesta integrano inoltre gli altoparlanti del sistema audio Devialet (12 altoparlanti su Coupé e Racing, 10 sulla Spider). Sulle versioni Coupé e Spider, il sedile del conducente dispone anche della regolazione attiva del supporto laterale per affrontare le curve ad alta velocità.

Versione Racing: aerodinamica estrema e sviluppo sul circuito

La versione DENZA Z Racing adotta soluzioni specifiche sviluppate per le condizioni di utilizzo più estreme.

L’aspirazione anteriore è stata completamente riprogettata per ottimizzare il raffreddamento, abbinandosi a un sistema di gestione termica a condotti multipli. Questa architettura consente una gestione del calore particolarmente efficace, aumentando del 50% l’efficienza di raffreddamento dei motori elettrici e migliorando del 32% il raffreddamento dei dischi freno.

La Z Racing integra inoltre:

splitter anteriore in fibra di carbonio;

generatori di vortici sul fondo vettura;

prese d’aria strategicamente posizionate sulla carrozzeria;

alettone posteriore regolabile in fibra di carbonio con tre posizioni disponibili.

Queste soluzioni portano la lunghezza complessiva della vettura a 4.870 mm e consentono di generare fino a 1.060 kg di deportanza a 350 km/h.

Lo sviluppo aerodinamico e termico è stato sottoposto a un intenso programma di validazione con piloti professionisti e tecnici senior sul circuito del Nürburgring Nordschleife, il celebre “Green Hell”.

Il risultato è una vettura capace di offrire massima deportanza, equilibrio aerodinamico ottimale e stabilità assoluta anche nelle condizioni più impegnative.

Per una configurazione ancora più orientata alla pista, la Z Racing potrà essere personalizzata con la rimozione dei sedili posteriori e l’installazione di:

roll-bar;

finiture in fibra di carbonio.

Spazio e versatilità: una supercar a quattro posti

Nonostante le dimensioni compatte, DENZA Z dispone di un passo di 2.780 mm, paragonabile a quello di molte berline executive.

Questa caratteristica consente di offrire una configurazione a quattro posti, una soluzione rara nel segmento delle supercar ad alte prestazioni.

La capacità del bagagliaio è:

250 litri sulle versioni Coupé e Racing;

131-176 litri sulla Spider.

Sulle versioni Coupé e Racing, abbattendo i sedili posteriori, la capacità di carico aumenta fino a 550 litri.

DENZA Z Special Edition: progettata per il record al Nürburgring

La DENZA Z Special Edition rappresenta la massima espressione delle capacità tecnologiche del modello.

La carrozzeria utilizza materiali compositi a doppio strato di derivazione racing, con numerosi pannelli realizzati completamente in fibra di carbonio.

La vettura integra, inoltre, un sistema attivo di riduzione della resistenza aerodinamica che coordina:

diffusore anteriore attivo;

flap mobile sull’alettone posteriore.

Questa tecnologia consente di ridurre la resistenza aerodinamica fino al 40%, generando oltre 2.000 kg di deportanza a 300 km/h.

La piattaforma DENZA e3 Sports Car Platform introduce nuove tecnologie nel segmento

Sotto la carrozzeria della Z si trova la piattaforma proprietaria e3 Sports Car Platform (pronunciata “e-cube”), sviluppata esclusivamente per il marchio DENZA.

La piattaforma integra quattro tecnologie chiave:

Sistema intelligente di controllo della coppia a tre motori, il primo al mondo sviluppato specificamente per l’utilizzo in pista. Integrazione batteria-carrozzeria Cell-to-Body (CTB). Sospensioni magnetoreologiche intelligenti DiSus-M. Tecnologia FLASH Charging abbinata alla seconda generazione della Blade Battery.

Progettata fin dall’origine per la mobilità elettrica ad alte prestazioni, la piattaforma e3 rappresenta la base ideale per la prima supercar DENZA, offrendo prestazioni estreme e una dinamica di guida coinvolgente senza i compromessi tipici delle architetture tradizionali.

Tre motori elettrici e 1.604 CV per prestazioni da supercar

Tutte le versioni della DENZA Z adottano una configurazione tri-motore:

un motore elettrico anteriore;

due motori posteriori indipendenti, uno per ciascuna ruota.

La potenza massima complessiva raggiunge 1.604 CV e 1.240 Nm di coppia. La versione Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 2,25 secondi, con una velocità massima di 300 km/h.

La versione Spider raggiunge 0-100 km/h in 2,3 secondi velocità massima fino a 300 km/h.

La Z Racing, equipaggiata con pneumatici semi-slick opzionali, migliora ulteriormente le prestazioni: 0-100 km/h in 1,96 secondi e velocità massima di 350 km/h. La Z Special Edition dispone invece di un sistema di gestione termica ulteriormente evoluto, con capacità di raffreddamento aumentata del 180% per il sistema propulsivo e 30% per la batteria. La potenza complessiva supera i 2.000 CV, con un’accelerazione 0-100 km/h inferiore a 1,7 secondi. Ulteriori dettagli tecnici saranno comunicati successivamente.

La prima unità elettrica integrata 15-in-1

I due motori posteriori sono parte integrante della prima unità elettrica completamente integrata 15-in-1 al mondo. Questa tecnologia sviluppata internamente incorpora due motori elettrici, due riduttori dedicati, due inverter, caricatore di bordo (OBC), convertitore DC-DC, Vehicle Control Unit (VCU), Battery Management Controller (BMC), Power Distribution Unit (PDU), sistema Boost Charging, gestione energetica e riscaldamento durante la ricarica.

Il regime massimo raggiunge 30.000 giri/min.

Vehicle Motion Control: controllo dinamico in tempo reale

Il sistema Vehicle Motion Control (VMC) rappresenta il centro di gestione dinamica della vettura.Il sistema controlla tutti gli attuatori principali: frenata; sospensioni; e sterzo.

Grazie a un tempo di trasmissione del segnale fino a soli 10 millisecondi, il VMC garantisce una gestione più rapida, precisa e completa dei movimenti della vettura. L’elevato livello di integrazione consente inoltre funzioni dinamiche avanzate, tra cui il Tyre Burst Control System.

In caso di foratura improvvisa di uno pneumatico, il sistema rileva l’evento e interviene in pochi millisecondi modificando:

la coppia sulle ruote ancora disponibili;

la distribuzione della potenza;

la gestione della stabilità.

L’obiettivo è mantenere il controllo della vettura riducendo al minimo eventuali deviazioni della traiettoria.

Controllo intelligente della coppia e dinamica specifica per la pista

Il sistema intelligente di controllo della coppia a tre motori, sviluppato specificamente per l’utilizzo in circuito, consente alla DENZA Z di offrire funzioni dinamiche inedite nel segmento delle supercar elettriche.

Tra queste figura la modalità “Compass Turn”, che permette alla vettura di utilizzare le ruote anteriori come punto di rotazione e far ruotare la parte posteriore attorno a esse.

Questa funzione sfrutta il controllo indipendente dei motori posteriori e la gestione avanzata della coppia per garantire una manovrabilità superiore anche in condizioni estreme.

Sospensioni intelligenti DiSus-M: comfort e precisione ai massimi livelli

La DENZA Z introduce per la prima volta nella piattaforma e3 Sports Car Platform il sistema di sospensioni intelligenti DiSus-M.

Si tratta di una tecnologia attiva che utilizza ammortizzatori con fluido magnetoreologico, in grado di modificare la propria viscosità in pochi millisecondi quando sottoposti a un campo magnetico.

Questo permette al sistema di controllo della vettura di regolare con estrema rapidità:

compressione;

estensione;

taratura dello smorzamento.

Il risultato è un assetto capace di combinare comfort e controllo dinamico.

Lo schema sospensioni prevede:

doppio triangolo anteriore;

multilink posteriore.

La vettura mantiene così elevata capacità di assorbimento sulle superfici irregolari, garantendo al tempo stesso precisione e stabilità nella guida ad alte prestazioni.

Le versioni Coupé e Spider sono dotate di sospensioni pneumatiche.

La versione Racing adotta invece molle elicoidali, con una configurazione più orientata all’utilizzo in pista.

Impianto frenante carboceramico ad alte prestazioni

Tutte le versioni della DENZA Z sono equipaggiate con dischi freno carboceramici forati, progettati per offrire:

riduzione delle masse non sospese;

maggiore capacità di raffreddamento;

maggiore durata nel tempo.

Il sistema consente un risparmio complessivo di circa 30 kg e garantisce una durata operativa fino a 300.000 km.

L’impianto utilizza:

pinze fisse a sei pistoncini all’anteriore;

pinze fisse a quattro pistoncini al posteriore.

La distribuzione uniforme della pressione tra pastiglie e dischi assicura prestazioni costanti anche nell’utilizzo più intenso.

Le pinze possono essere personalizzate in diversi colori, tra cui:

arancione;

giallo;

rosso;

blu.

Seconda generazione Blade Battery: efficienza, autonomia e integrazione strutturale

Tutte le versioni DENZA Z utilizzano la Blade Battery di seconda generazione BYD con capacità di 76 kWh.

L’autonomia combinata WLTP dichiarata è:

410 km per la Coupé;

400 km per la Spider;

380 km per la Racing.

La batteria è integrata nella piattaforma e3 Sports Car Platform attraverso un’architettura Cell-to-Body 2.0 (CTB) basata su tecnologia gigacasting. Sviluppata da BYD, questa soluzione elimina la tradizionale struttura composta da moduli e pacchi batteria separati. Nella configurazione CTB, le celle Blade Battery vengono integrate direttamente nel telaio della vettura, con il pianale dell’abitacolo che svolge anche funzione di copertura superiore della batteria.

Questa architettura offre numerosi vantaggi:

maggiore efficienza di spazio, fino al 20% superiore rispetto a una configurazione tradizionale Cell-to-Pack;

incremento della sicurezza;

maggiore rigidità strutturale.

L’integrazione contribuisce inoltre all’elevata rigidità torsionale della scocca in acciaio e alluminio della Z, superiore a:

40.000 Nm per grado.

FLASH Charging: ricaricare come un pieno di carburante

La Blade Battery di seconda generazione permette alla DENZA Z di beneficiare della nuova tecnologia FLASH Charging sviluppata dal Gruppo BYD.

Il sistema è in grado di erogare fino a 1.500 kW attraverso un singolo connettore, portando i tempi di ricarica ai livelli di un tradizionale rifornimento di carburante.

La tecnologia consente dal 10 al 70% di carica in soli 5 minuti; dal 10 al 97% in appena 9 minuti. Anche in condizioni climatiche estreme, con temperature fino a -30 °C, la Z può passare dal 20 al 97% in soli 12 minuti.

Una tecnologia che consente, per la prima volta in una sportiva elettrica ad alte prestazioni, di sfruttare completamente le capacità dinamiche della vettura senza preoccuparsi dei tempi di ricarica.

La tecnologia FlashPass: la nuova frontiera delle batterie ad alta potenza

La tecnologia FLASH Charging è supportata dalla stazione di ricarica proprietaria BYD e dalla Blade Battery di seconda generazione, risultato di sei anni di ricerca e sviluppo. Tradizionalmente, nelle batterie elettriche, velocità di ricarica e densità energetica rappresentano obiettivi tecnici spesso difficili da conciliare.

BYD ha superato questo limite sviluppando il sistema FlashPass Ion Transport System, che porta le batterie al litio ferro fosfato (LFP) verso nuovi livelli di prestazione. La tecnologia si basa su tre innovazioni principali:

Flash-Release Cathode

Il catodo utilizza una struttura multilivello con particelle progettate direzionalmente, capace di migliorare la densità del materiale e accelerare il rilascio degli ioni.

Flash-Flow Electrolyte

L’elettrolita utilizza uno sviluppo basato su analisi ad alta capacità supportate dall’intelligenza artificiale, aumentando conducibilità ionica e velocità di trasferimento.

Flash-Intercalate Anode

L’anodo integra una struttura tridimensionale dei siti di inserimento del litio, consentendo una più rapida intercalazione degli ioni. L’insieme di queste tecnologie riduce significativamente la resistenza interna della batteria, limitando la produzione di calore alla fonte. Ulteriori innovazioni nell’anodo, grazie alla ristrutturazione degli elettrodi e all’allineamento verticale delle particelle di grafite rispetto al piano dell’elettrodo, riducono la resistenza al trasporto degli ioni di litio migliorando la velocità di ricarica.

Un abitacolo premium dove si combinano tecnologia e piacere di guida

L’interno della DENZA Z combina materiali di pregio, tecnologia avanzata e soluzioni derivate dal mondo delle competizioni. Fibra di carbonio, tessuti effetto suede e finiture metalliche creano un ambiente sportivo e raffinato, mentre la tecnologia è integrata in modo naturale attraverso il quadro strumenti digitale da 8,88 pollici e il sistema infotainment centrale da 12,8 pollici.

Il sistema include Google Built-in, con accesso a Google Maps, Google Assistant e Google Play Store. La dotazione comprende inoltre lo specchio retrovisore digitale, le porte con chiusura assistita elettrica e un sistema di illuminazione ambientale intelligente collegato alle diverse modalità di guida. L’impianto audio premium è sviluppato da Devialet e offre un’esperienza sonora immersiva grazie a 12 altoparlanti sulle versioni Coupé e Racing e 10 sulla Spider.

Modalità Boost e Track: la vettura si adatta al pilota

La DENZA Z offre un’esperienza di guida personalizzabile attraverso funzioni dedicate alle prestazioni.

Il sistema Virtual Engine Sound permette di amplificare il coinvolgimento emotivo attraverso una riproduzione sonora configurabile dal sistema infotainment. Il conducente può scegliere tra diverse caratteristiche acustiche, compresi suoni ispirati ai motori tradizionali o effetti futuristici, regolando anche il livello di volume e la diffusione del suono nell’abitacolo o all’esterno. La modalità Boost, attivabile tramite un comando sul volante, aumenta temporaneamente la risposta dell’acceleratore incrementando la coppia disponibile del 30% per 20 secondi. La modalità Track trasforma invece il sistema infotainment in uno strumento dedicato alla guida in circuito. La funzione consente di monitorare in tempo reale posizione, dati dinamici e prestazioni, analizzando i tempi sul giro e permettendo l’esportazione dei dati tramite dispositivo USB. Il conducente può inoltre configurare diversi parametri dinamici della vettura, adattando il comportamento della Z alle proprie esigenze e al proprio livello di esperienza. Tra le funzioni disponibili figurano il launch control, la gestione avanzata della derapata controllata e la regolazione della distribuzione della coppia tra asse anteriore e posteriore.

Personalizzazione completa attraverso la Track App

Per chi desidera un livello superiore di configurazione, la Track App permette di memorizzare fino a tre profili personalizzati.

Il sistema consente di modificare parametri come distribuzione della coppia, controllo della trazione, recupero dell’energia in frenata, taratura delle sospensioni DiSus-M, torque vectoring, ABS e controllo dinamico della vettura.

Equipaggiamento completo e ampia possibilità di personalizzazione

Tutte le versioni della DENZA Z vengono proposte con una dotazione di serie completa, lasciando ai clienti la possibilità di concentrarsi sulla personalizzazione estetica e sulle finiture.

La dotazione comprende il quadro strumenti digitale, il sistema infotainment da 12,8 pollici, i sedili anteriori ventilati e riscaldabili con funzione massaggio, le porte con chiusura elettrica soft-close, il sistema Vehicle-to-Load (V2L), lo specchio retrovisore digitale, l’impianto audio Devialet con Dolby Atmos, la ricarica wireless per smartphone e l’accesso remoto tramite app DENZA.

La gamma cromatica prevede dieci colori esterni, tra cui Le Mans Blue, Silverstone Silver, Nocturne, Riviera Blue, oltre alle tonalità opzionali premium Phantom Black Matte, Monaco Red e Monte Carlo Orange. Anche gli interni offrono dieci combinazioni cromatiche, con configurazioni che spaziano dalle tonalità completamente nere a soluzioni caratterizzate da cuciture e dettagli più vivaci. I clienti possono inoltre scegliere tra quattro colorazioni per le pinze freno e, sulla versione Spider, diverse tonalità opzionali per il tetto.

L’ampia possibilità di configurazione consente a ogni proprietario di creare una DENZA Z unica, indipendentemente dalla versione scelta: Coupé, Spider o Racing.

Sicurezza completa e sistemi avanzati di assistenza alla guida

La DENZA Z integra una struttura di sicurezza completa, progettata per offrire elevati livelli di protezione in ogni condizione di utilizzo.

La dotazione comprende airbag frontali per conducente e passeggero, airbag laterali anteriori, airbag laterale posteriore lato conducente e airbag a tendina anteriori e posteriori.

La vettura dispone inoltre di un pacchetto completo di sistemi avanzati di assistenza alla guida, che include il monitoraggio dell’affaticamento e della distrazione del conducente, l’avviso di traffico trasversale anteriore e posteriore, la frenata automatica d’emergenza, l’assistenza al mantenimento della corsia, il cruise control intelligente e il monitoraggio dell’angolo cieco.

DENZA Z verso il Nürburgring: al via gli ordini per Coupé, Spider e Racing

Dopo il debutto al Goodwood Festival of Speed, la DENZA Z Special Edition proseguirà il proprio programma di sviluppo tecnico in vista dei tentativi di record sul circuito del Nürburgring Nordschleife, previsti nel corso dell’autunno.

Nel frattempo, le versioni Coupé, Spider e Racing saranno disponibili agli ordini a partire dall’estate

Le prime consegne ai clienti sono previste entro la fine dell’anno.

Al seguente LINK le foto.

DENZA Z Specifiche Tecniche Caratteristiche Coupé Spider Racing Dimensioni (L×P×A) 4.780 × 1.975 × 1.330 mm 4.780 × 1.975 × 1.350 mm 4.870 × 1.990 × 1.350 mm Passo 2.780 mm Massa a vuoto 2.230 kg 2.300 kg 2.250 kg Coefficiente aerodinamico (Cx) 0,25 0,255 0,310 Potenza massima sistema 1.604 CV (1.180 kW) Coppia massima sistema 1.240 Nm Motore elettrico anteriore 680 CV (500 kW) Coppia motore anteriore 440 Nm Motori elettrici posteriori 462 CV (340 kW) ×2 Coppia motori posteriori 410 Nm ×2 Trazione Integrale AWD 0-100 km/h 2,25 s 2,3 s 2,25 s (1,96 s con pneumatici semi-slick) 0-200 km/h 6,36 s 6,46 s 6,0 s Velocità massima 300 km/h 300/3502 km/h Batteria Blade Battery BYD di seconda generazione LFP Capacità batteria 76 kWh 76 kWh 76 kWh Autonomia WLTP combinata 410 km 400 km 380 km Potenza massima ricarica AC 11 kW Potenza massima ricarica DC FLASH Charging Tempo ricarica DC 10-70% in 5 min; 10-97% in 9 min 10-70% in 5 min; 10-97% in 9 min 10-70% in 5 min; 10-97% in 9 min Architettura batteria Cell-to-Body 2.0 (CTB 2.0) Cell-to-Body 2.0 (CTB 2.0) Capacità bagagliaio 250 litri 131-176 litri 250 litri Sospensioni anteriori/posteriori Doppio triangolo / cinque bracci Doppio triangolo / cinque bracci Doppio triangolo / cinque bracci Sistema sospensioni DiSus-M con sospensioni pneumatiche DiSus-M con sospensioni pneumatiche DiSus-M con molle elicoidali Freni Carboceramici, pinze 6 pistoncini anteriori e 4 poseriori Carboceramici, pinze 6 pistoncini anteriori e 4 posteriori Carboceramici, pinze 6 pistoncini anteriori e 4 posteriori Cerchi 20 pollici 20 pollici 21 pollici

2 dati riferiti alla versione Racing equipaggiata con pacchetto opzionale pneumatici semi-slick.