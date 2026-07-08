Su Rai 3 a “Un giorno in Pretura”, “Nada Cella il cold case di Chiavari” di Stefano di Gioacchino

“Un giorno in Pretura” riparte mercoledì 8 luglio in prima serata su Rai 3 con i nuovi processi. E riparte dalla Corte d’Assise di Genova, chiamata a giudicare su un caso di 30 anni fa: l’omicidio di Nada Cella
“Un giorno in Pretura” riparte mercoledì 8 luglio in prima serata su Rai 3 con i nuovi processi. E riparte dalla Corte d’Assise di Genova, chiamata a giudicare su un caso di 30 anni fa: l’omicidio di Nada Cella, una segretaria di 24 anni che il 16 maggio del 1996 fu uccisa a Chiavari nello studio del commercialista Marco Soracco dove lavorava.
Le indagini dell’epoca non riuscirono ad individuare il responsabile dell’efferato omicidio, ma nel 2017 il caso viene riaperto su iniziativa di una biologa di Bari, la dottoressa Antonella Delfino Pesce, che lavorando ad una tesina in criminologia, individua in Anna Lucia Cecere, una ex insegnante di 54 anni, oggi imputata, la possibile colpevole. “Un giorno in Pretura” è un programma di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra.