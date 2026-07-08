Su Rai 2 “Tutta la verità su Lilly”, una storia vera in prima visione assoluta

Sospetti, segreti e una bambina scomparsa: sono gli ingredienti di “Tutta la verità su Lilly”, di Thomas Berger con Heino Ferch, Jessica Schwarz, Natalia Wörner: la trama

Sospetti, segreti e una bambina scomparsa: sono gli ingredienti di “Tutta la verità su Lilly”, di Thomas Berger con Heino Ferch, Jessica Schwarz, Natalia Wörner, in onda mercoledì 8 luglio alle 21.20 in prima visione assoluta su Rai 2. La famiglia Bischoff è in vacanza e i genitori decidono di cenare con degli amici, dopo aver messo a letto i figlioletti.

Ma la piccola Lilly scompare misteriosamente: i sospetti si appuntano all’inizio su un artista che vive nei paraggi, ma col tempo il caso si complica. E si comincia a indagare anche su mamma e papà della bambina sparita. Realtà e finzione si fondono: ispirato al caso di cronaca della piccola Maddie McCann, “Tutta la verità su Lilly” è un racconto reso ancor più drammatico e teso dai riferimenti a una storia realmente accaduta, e ancora in cerca di un finale.