Stasera su Rai 5 “Meno siamo meglio stiamo – Revisited” con Gino Paoli e Ornella Vanoni

Rai Cultura festeggia Renzo Arbore, che il 24 giugno ha compiuto 89 anni, riproponendo le prime due puntate di “Meno siamo meglio stiamo – Revisited”. Renzo Arbore si affianca al suo programma come se ritrovasse un vecchio taccuino di appunti: osserva, commenta, sorride.

Ne rilegge i momenti e ne svela i retroscena creativi, raccontando i talenti e le scelte artistiche, gli incontri inattesi, amicizie nate in studio e intuizioni musicali. Nella seconda puntata, in onda mercoledì 8 luglio alle 21.20 su Rai 5, sarà proposta una doppia partecipazione straordinaria: Gino Paoli e Ornella Vanoni, ospiti di Renzo Arbore, si esibiscono sul palco in una fantasia di canzoni. Gli altri momenti musicali della serata sono dedicati allo swing, con Italo and the Ronny Boy Band, Emanuele Urso e gli Swing Maniacs.