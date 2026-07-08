Stasera su Rai 1 “Lino d’Italia – Storia di un itALIENO”

Il documentario “Lino d’Italia -Storia di un itALIENO”, prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Rai Documentari, in onda mercoledi 8 luglio in prima serata su Rai 1

La parabola artistica e umana di Lino Banfi, uno dei comici più amati dal pubblico italiano, simbolo di un’Italia popolare, generosa e autoironica. La racconta, in occasione del suo 90° compleanno, attraverso materiali d’archivio, testimonianze inedite e una messa in scena teatrale e surreale, il documentario “Lino d’Italia -Storia di un itALIENO”, prodotto da Minerva Pictures in collaborazione con Rai Documentari, in onda mercoledi 8 luglio in prima serata su Rai 1.

Il doc propone una scena con i due volti della stessa medaglia: Lino Banfi e Pasquale Zagaria – il suo vero nome – che si confrontano sul palco di un teatro immaginifico e sospeso nel tempo, attraversando insieme l’infanzia a Canosa, gli anni della gavetta, gli incontri decisivi, la gloria cinematografica, l’amore per la famiglia e il successo televisivo, da “Stasera Lino” a “Un medico in famiglia”. Il documentario, girato principalmente nello scenario del Teatro Petruzzelli di Bari, toccherà anche le città di Andria – dove Banfi ha frequentato il seminario – e Canosa, il paese in cui è cresciuto e a cui è ancora profondamente legato.