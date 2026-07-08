Scopri Nina, la nuova collezione firmata Belleke Gioielli

Con Nina, Belleke Gioielli presenta una collezione che approfondisce il rapporto tra pietra naturale, architettura del gioiello e lavorazione artigianale

Con Nina, Belleke Gioielli presenta una collezione che approfondisce il rapporto tra pietra naturale, architettura del gioiello e lavorazione artigianale. Un progetto essenziale nella costruzione, ma sofisticato nell’equilibrio delle proporzioni, dove ogni elemento è studiato per valorizzare la presenza della gemma e il dialogo tra luce, metallo e volume.

La composizione si sviluppa attorno a una pietra ovale che diventa il fulcro del gioiello. La montatura, ridotta a una struttura essenziale, la accoglie con naturalezza, lasciandone emergere colore, profondità e caratteristiche cromatiche. Quattro punti luce in zirconia cubica, disposti alle estremità della struttura, scandiscono la composizione con discrezione, accompagnando la pietra centrale e valorizzandone l’equilibrio formale.

Realizzata interamente a mano attraverso la tecnica della cera persa, la collezione è proposta in bronzo giallo, argento e oro su richiesta. Lapislazzuli dal blu intenso, agate azzurro chiaro, amazzoniti dalle vibranti tonalità turchesi e altre pietre naturali vengono selezionate singolarmente per le loro qualità cromatiche e la loro identità, rendendo ogni anello irripetibile. La naturale variabilità di ogni gemma non rappresenta un limite del processo creativo, ma uno degli elementi che definiscono il carattere di ciascuna creazione.

Nina interpreta una gioielleria contemporanea che privilegia la qualità della materia e la precisione della lavorazione. La struttura essenziale, le superfici morbide e la presenza misurata del metallo costruiscono un equilibrio in cui la pietra conserva il proprio ruolo centrale, diventando il principio generatore dell’intera composizione.

Belleke Gioielli è il progetto di Isabelle Gandini, designer, artigiana e gemmologa, che ha sviluppato una ricerca fondata sul dialogo tra tecnica orafa, cultura della materia e conoscenza gemmologica. Dopo la formazione presso la Scuola Orafa Ambrosiana e la specializzazione in gemmologia, ha scelto la cera persa come linguaggio progettuale, dando vita a collezioni in cui la lavorazione manuale rimane parte integrante dell’identità estetica.

Ogni creazione Belleke è realizzata interamente a mano come pezzo unico. Un approccio che privilegia autenticità, ricerca e artigianalità, dando vita a una gioielleria contemporanea capace di trasformare materia, luce e pietra in un linguaggio estetico riconoscibile.