Oroscopo di oggi, mercoledì 8 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Le opportunità non mancano, per afferrarle dobbiamo gettarci nella mischia e correre qualche rischio. Facciamo lo straordinario per pareggiare i conti. Se con l’amore le cose non girano, ci consolano gli amici: da loro impariamo l’arte della leggerezza.
Toro
Non è il caso di tremare per un clima teso al lavoro e nemmeno di reagire con impeto, se i risultati dovessero essere inferiori alle attese. Non permettiamo che i turbamenti emotivi possano interferire con la nostra naturale concretezza.
Gemelli
La Luna in trigono a Marte e Urano si fa garante di tenacia, serenità e apertura verso gli altri. Spirito brillante, per trascorrere le ore nel modo migliore. Stiamo con il fiato sospeso su una faccenda a cui teniamo tanto, soggetta a fattori imprevisti e imprevedibili.
Cancro
Riuscire a concludere tutto nei tempi stabiliti oggi è più facile del previsto. Un cambio radicale di metodo consente un ottimo rendimento. Finanze nelle grazie del cielo. Mutui, prestiti a tasso agevolato, lasciti e vecchi debiti in riscossione.
Leone
Le vacanze o una partenza sono ideali per allontanarci dal solito ambiente, cambiare ritmo e abitudini produce una completa rigenerazione. Discussioni appassionate riguardo le situazioni che ci stanno più a cuore. Occhio al conto in banca.
Vergine
Anche se non tutto procede secondo i programmi, la nostra presenza umile ma intelligente è preziosa per coloro con i quali collaboriamo. Manteniamo il nostro equilibrio, senza avere fretta di concludere qualcosa che possa svilupparsi più avanti.
Bilancia
Un antidoto contro le preoccupazioni ce lo fornisce la Luna in Acquario. L’affetto degli amici dà risultati prodigiosi. Conferenze e concerti. Conoscenze da coltivare. Dallo scambio con gli altri scaturisce una sensazione di benessere e di carica vitale.
Scorpione
Il lavoro è il grande protagonista e il chiodo fisso del momento? Troviamo un compromesso fra le ambizioni personali e le esigenze dei nostri cari. Sembra difficile conciliare la vita professionale e quella familiare, ma riflettendoci non è impossibile.
Sagittario
Giove in trigono è un buon passaporto per intraprendere un lungo viaggio. In treno, in aereo o in auto, fuori città ci attendono le novità che cerchiamo. Inviti, nuovi incontri, un rapporto amichevole e indipendente che soddisfa il nostro bisogno di libertà.
Capricorno
Non facciamoci assorbire dalle questioni pratiche, anche se oggi appaiono insormontabili come montagne. Una pausa in solitario è una benedizione. Con l’amore siamo un po’ ai ferri corti, confusi e demotivati. Cerchiamo diversivi. Attenti ai quattrini.
Acquario
Giovedì insieme alla Luna nel nostro segno, con altri pianeti complici, per una giornata allegra, dove libertà e socievolezza saranno le parole chiave. In linea con questo clima, niente vincoli, tutto è affidato all’improvvisazione e a ciò che offre il presente.
Pesci
Atmosfera sostanzialmente tranquilla. Assecondiamo il bisogno di svago, di riposo e di buona, stimolante compagnia. Disimpegno. Seguiamo da vicino l’andamento dei nostri progetti, ma concediamoci un pizzico di leggerezza in libertà.