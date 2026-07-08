Mondiali: l’EFA ha chiesto l’apertura di un’indagine sull’arbitro di Argentina-Egitto

L’Egitto ha presentato invece un reclamo formale alla FIFA

L’Associazione calcistica egiziana ha presentato un reclamo formale alla FIFA dopo l’eliminazione dell’Egitto dai Mondiali, sconfitto 3-2 dall’Argentina.

L’EFA ha chiesto l’apertura di un’indagine sull’arbitro francese François Letexier e sull’intera squadra VAR, denunciando un arbitraggio “scandaloso” e un utilizzo incoerente della tecnologia durante la partita. Dopo la gara, Letexier ha disattivato il proprio account sui social media, bersagliato dagli insulti dei tifosi egiziani.

Nel match era stato assegnato un rigore all’Argentina, poi fallito da Messi, mentre una rete della nazionale africana è stata successivamente annullata.