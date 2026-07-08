Meloni al Vertice NATO incontra Zelensky: “Confermo la prosecuzione dell’assistenza italiana”

Intanto, nella notte, una serie di esplosioni sono state udite a Kiev e Kharkiv

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice NATO ad Ankara.

Nel corso del colloquio, segnala una nota di Palazzo Chigi, “è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”.

Meloni ha inoltre “confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”, precisa la nota.

Intanto, nella notte, una serie di esplosioni sono state udite a Kiev e Kharkiv. Nella capitale un attacco missilistico ha provocato un incendio in alcuni magazzini. Lo scrive Ukrainska Pravda. “Purtroppo, abbiamo ricevuto la notizia che una donna è rimasta uccisa nell’attacco di questa sera. Al momento, il bilancio è di un morto e due feriti. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”, ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev.

“La sola cosa che dobbiamo ancora fare qui in Europa è costruire una forte difesa contro i missili balistici della Russia. Questa è una grande sfida. È vero, questo è l’ultimo grande vantaggio della Russia. Credo che l’Europa abbia urgentemente bisogno della propria capacità di produrre sistemi anti-balistici e i missili che richiedono”, ha detto Zelensky al Vertice Nato di Ankara.