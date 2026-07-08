Meloni al Vertice NATO incontra Zelensky: “Confermo la prosecuzione dell’assistenza italiana”


Intanto, nella notte, una serie di esplosioni sono state udite a Kiev e Kharkiv

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice NATO ad Ankara.

Nel corso del colloquio, segnala una nota di Palazzo Chigi, “è stato ribadito il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”.

vertice nato
Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni con Volodymyr Zelensky (Foto Presidenza del Consiglio)

Meloni ha inoltre “confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”, precisa la nota.

Intanto, nella notte, una serie di esplosioni sono state udite a Kiev e Kharkiv. Nella capitale un attacco missilistico ha provocato un incendio in alcuni magazzini. Lo scrive Ukrainska Pravda. “Purtroppo, abbiamo ricevuto la notizia che una donna è rimasta uccisa nell’attacco di questa sera. Al momento, il bilancio è di un morto e due feriti. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”, ha scritto su Telegram Tymur Tkachenko, capo dell’amministrazione militare della città di Kiev.

“La sola cosa che dobbiamo ancora fare qui in Europa è costruire una forte difesa contro i missili balistici della Russia. Questa è una grande sfida. È vero, questo è l’ultimo grande vantaggio della Russia. Credo che l’Europa abbia urgentemente bisogno della propria capacità di produrre sistemi anti-balistici e i missili che richiedono”, ha detto Zelensky al Vertice Nato di Ankara.