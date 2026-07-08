Il thriller “Sweet River” stasera su Rai 4: la trama del film

Il film “Sweet River”, costruito intorno a un’indagine poliziesca e all’ossessione di una madre per la scomparsa del proprio figlio, su Rai 4: la trama

Rai 4 propone l’intricato e appassionante thriller “Sweet River” mercoledì 8 luglio 2026 alle 21.20. Hanna è alla disperata ricerca di suo figlio, scomparso nel nulla. Le indagini della polizia non hanno dato alcun esito e le speranze di ritrovarlo vivo si sono spente, ma Anna continua le ricerche che la portano a Billins, una sonnolenta cittadina nell’entroterra australiano dove sembrano esserci delle inaspettate e inquietanti risposte, che coinvolgono il mondo dei vivi e dei morti, al mistero della scomparsa di suo figlio. Diretto dal documentarista Justin McMillan, “Sweet River” è un esempio della più recente “ozploitation”, termine con cui si indica il cinema australiano di genere. Il film si costruisce intorno a un’indagine poliziesca e all’ossessione di una madre per la scomparsa del proprio figlio, dando vita a un mistery ricco di elementi drammatici che sconfina nel soprannaturale in un sapiente mix di generi che dona all’opera una forte personalità. Nel ruolo della protagonista, una fenomenale Lisa Kay, volto soprattutto televisivo e insospettabile doppiatrice per “La sposa cadavere” di Tim Burton.