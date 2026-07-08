Il film Premio Oscar “Quel pomeriggio di un giorno da cani” su Rai Movie: la trama

“Quel pomeriggio di un giorno da cani” (titolo originale Dog Day Afternoon) diretto da Sidney Lumet nel 1975 e interpretato da Al Pacino stasera su Rai Movie: la trama

Un grande classico della New Hollywood cinematografica ambientato a New York: mercoledì 8 luglio 2026, alle 21.20 su Rai Movie c’è “Quel pomeriggio di un giorno da cani”. Sonny e Sal, due rapinatori a dir poco improvvisati, tentano un colpo in una piccola banca di Brooklyn: fin da subito le cose si mettono male, e i due decidono di prendere in ostaggio il personale e chiudersi dentro. Nel corso della giornata attireranno solidarietà e simpatia da parte degli ostaggi, della stampa e di tutto il paese, compreso il poliziotto incaricato di trattare con loro. Capolavoro di Sidney Lumet, con Al Pacino e Cazale circondati da un cast di comprimari eccellenti come James Broderick per una storia indimenticabile: sei candidature all’Oscar, il film vinse la statuetta per la miglior sceneggiatura.