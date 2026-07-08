Gedshop annuncia l’acquisizione di Gadget48 per consolidare la leadership nel mercato del merchandising e abbigliamento promozionale in Europa

G&D Group S.r.l., realtà italiana con oltre vent’anni di esperienza nel settore del branding proprietaria del noto marchio Gedshop , e-commerce italiano specializzato nella vendita e personalizzazione di abbigliamento da lavoro, gadget promozionali e merchandising per aziende, associazioni e privati, annuncia di aver completato con successo l’acquisizione del 100% del ramo d’azienda riferibile al marchio Gadget48 e al relativo dominio web, rilevandolo da Maffini Group S.r.l..

In base agli accordi, il brand Gadget48 verrà mantenuto attivo sul mercato, ma la società sarà pienamente integrata a livello operativo all’interno del gruppo. Questa fusione permetterà l’integrazione di cataloghi e modelli di business estremamente ricchi: da un lato il portale di Gedshop, vera e propria istituzione nell’abbigliamento promozionale con oltre 50.000 articoli per uomo, donna, bambino e workwear, dall’altro Gadget48 con le sue oltre 17.000 referenze e un portafoglio che vanta collaborazioni con oltre 14.000 aziende dal 2007, tra cui brand del calibro di Qatar Airways, Beko e TikTok.

L’acquisizione porta in dote anche asset logistici e produttivi di prim’ordine: Gadget48 è l’unico player in Italia a garantire consegne in 24 e 48 ore, supportato da un laboratorio grafico e di stampa digitale in loco in grado di gestire tempestivamente ogni richiesta.

Sinergie e obiettivi per i prossimi 12-24 mesi

L’integrazione abilita importanti sinergie concrete. A livello commerciale, l’obiettivo è favorire il cross-selling e l’upselling sulla customer base esistente e rafforzare il presidio sul canale B2B. Dal punto di vista operativo e logistico, l’unione dei due e-commerce garantirà economie di scala nel procurement, un incremento della capacità produttiva e l’ottimizzazione della supply chain. Nei prossimi 12-24 mesi, il management si concentrerà sul completamento dell’integrazione operativa e commerciale, sull’aumento della marginalità e sull’integrazione di sistemi CRM e piattaforme tecnologiche per spingere ulteriormente la marketing automation e le performance digitali.

“Questa acquisizione rappresenta il primo passo concreto di un piano di crescita strutturato che punta a fare di G&D Group un polo di riferimento a livello nazionale ed europeo nel comparto del merchandising e della personalizzazione aziendale. L’operazione nasce dalla volontà di accelerare la crescita del gruppo attraverso l’integrazione di competenze, clienti e capacità operative altamente complementari. Unendo le forze con Gadget48, non solo integriamo competenze digitali e logistiche di prim’ordine, ma aumentiamo la nostra capacità commerciale e produttiva. Il nostro obiettivo è chiaro: offrire un servizio ancora più eccellente e capillare, consolidando la nostra leadership di categoria in Italia e guardando con decisione ai mercati internazionali.” commenta Alessandro Condello, Co-Founder & CEO di Gedshop.

“Cedere Gadget48 è stata una decisione ponderata. In questi anni abbiamo costruito molto più di un e-commerce: un modo di lavorare fatto di velocità, cura del cliente e attenzione ai dettagli, un progetto e un cliente alla volta. Sono grato a chi ha reso tutto questo possibile: il team, i partner e le oltre 14.000 aziende che ci hanno dato fiducia. Affidare il marchio a G&D Group S.r.l. significa lasciarlo nelle mani giuste: una realtà solida, che conosce questo mercato a fondo e ha la struttura per farlo crescere ben oltre ciò che avremmo potuto immaginare da soli. Per me non è un addio, ma un passaggio di testimone a chi saprà scrivere il capitolo successivo. Sono curioso di vedere dove porterà Gadget48” – commenta Matteo Maffini, fondatore di Gadget48.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di un pool di professionisti: G&D Group S.r.l. è stata assistita per le attività di due diligence, assistenza tributaria e contabile da Marco Lovati e Vito Di Pede, e dall’Avv. Piero Marchelli per la consulenza legale. Maffini Group S.r.l. è stata assistita dall’Avv. Luca Iaboni.