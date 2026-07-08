Fondazione Marta Czok presenta Anthology 2015–2025, una mostra che ripercorre dieci anni di ricerca di Frank Denota attraverso sedici opere provenienti dall’Archivio di New York e da importanti collezioni private

In occasione della stagione veneziana dedicata all’arte contemporanea, la Fondazione Marta Czok presenta Anthology 2015–2025, una mostra che ripercorre dieci anni di ricerca di Frank Denota attraverso sedici opere provenienti dall’Archivio Frank Denota di New York e da importanti collezioni private europee e statunitensi.

Cuore del progetto è la presentazione dell’omonimo volume, dedicato all’evoluzione del lavoro dell’artista, con un intervento del professor Jacek Ludwig Scarso, che ne offrirà una lettura critica.

L’esposizione arriva in un momento particolarmente significativo per il percorso di Denota: il recente record d’asta raggiunto dal dipinto Smoker conferma il crescente interesse del collezionismo internazionale nei confronti della sua produzione.

La mostra ha come focus un artista in crescita nel panorama contemporaneo, e offre un dialogo tra ricerca artistica, editoria e mercato dell’arte.