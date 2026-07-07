XtraWine lancia la sua nuova app

Con il lancio della nuova app, XtraWine esclusivo wine club online, conferma un passo decisivo nella sua evoluzione: un punto di incontro tra innovazione tecnologica e passione enologica

Con il lancio della nuova app, XtraWine esclusivo wine club online, conferma un passo decisivo nella sua evoluzione: un punto di incontro tra innovazione tecnologica e passione enologica, dove acquisto e cultura esperienziale convivono in un’unica piattaforma, pensata per chi vuole vivere il vino in modo consapevole e autentico.

Per rispondere alle nuove esigenze di un consumatore sempre più informato, consapevole e orientato alla qualità, l’obiettivo dell’app è rendere l’esperienza d’acquisto del vino più rapida, intuitiva e personalizzata. Dalla ricerca rapida e intuitiva che permette di individuare facilmente etichette, produttori o tipologie di vino, alla lista dei preferiti che consente di salvare e ritrovare in ogni momento i prodotti di interesse. Anche il checkout veloce consente di completare gli ordini in pochi istanti, rispondendo alle esigenze di un consumatore che cerca semplicità ed efficienza. A completare l’esperienza, un servizio di assistenza dedicata anche da mobile, pensato per accompagnare l’utente in modo puntuale e personalizzato, ovunque si trovi.

Oltre all’innovazione tecnologica, la nuova app XtraWine introduce vantaggi esclusivi pensati per rafforzare il rapporto con la propria community. Gli utenti dell’app, infatti, possono accedere in anteprima alle promozioni disponibili sul sito, garantendosi un early access alle migliori opportunità di acquisto. Inoltre, l’app offre promozioni e offerte esclusive dedicate ai propri utenti insieme a selezioni esclusive di prodotti pensate per valorizzare etichette, novità e proposte speciali. Per celebrare il lancio, chi scarica l’app riceverà inoltre un regalo di benvenuto, pensato per dare il benvenuto nel mondo XtraWine e rendere ancora più speciale l’esperienza fin dal primo accesso.

Al centro dell’evoluzione di XtraWine c’è una visione che supera il concetto tradizionale di wine club online, per abbracciare un modello basato sulla relazione e sulla conoscenza. Per rimanere costantemente aggiornati sulle experience, all’interno della nuova app XtraWine sarà possibile conoscere e iscriversi alle masterclass, incontri con produttori ed eventi esclusivi, che rappresentano uno degli elementi distintivi di questo approccio: momenti di confronto diretto che permettono agli utenti di entrare in contatto con le storie e i territori, che danno vita ai vini selezionati.

L’obiettivo non è solo facilitare l’acquisto, ma accompagnare il consumatore in un percorso di scoperta consapevole, offrendo strumenti, contenuti e occasioni di approfondimento che differenziano XtraWine dai classici wine club online.

La nuova app XtraWine è disponibile per il download su App Store e Google Play, consentendo un accesso immediato all’universo del wine club direttamente da smartphone. Pensata per un pubblico trasversale ma accomunato da una forte passione per il vino, l’app si rivolge a wine lover, appassionati, collezionisti e professionisti del settore.

Con il lancio della nuova app, XtraWine rafforza la propria visione di innovazione nel mondo del vino: un ecosistema digitale che si trasforma in un percorso esperienziale, all’interno del quale i vini più amati dai consumatori saranno a portata di mano.