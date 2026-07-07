Wimbledon, vince in tre set contro Struff e vola in semifinale

Il n.1 vince il quarto di finale 7-5 7-6 6-3

Jannik Sinner vince in tre set ( 7-5, 7-6, 6-3 ) contro il tedesco Jan-Lennard Struff e si qualifica alla semifinale di Wimbledon.

“Il caldo era era una preoccupazione. Abbiamo lavorato tanto, soprattutto dopo Parigi, per capire cosa era andato storto là, ci siamo preparati al meglio”. Così Jannik Sinner dopo aver battuto Struff. ”Oggi, anche se fosse stata una partita dura dal punto di vista fisico, mi sentivo a mio agio – ha aggiunto –. Spero non mi succeda lo stesso che è accduto a Parigi. Se proprio succederà, dovremo cambiare qualcosa, però sono molto contento di essere tornato in semifinale”.

Nel prossimo turno, incontrerà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.