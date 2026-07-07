Trump ad Ankara parla di NATO, Meloni e Groenlandia: “Sono deluso, non ci hanno aiutato”

“Italia, Germania e Francia ci hanno voltato le spalle. Potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall’Europa”

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan ha accolto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al suo arrivo ad Ankara, in occasione del vertice della Nato. Poi i due hanno avuto un bilaterale dove Trump ha detto la sua su diverse cose.

Immancabile in commento su Giorgia Meloni “mi piace, è una brava persona, ma penso che abbia fatto degli errori. Non c’è stata per noi e non sono stato contento di questo” sull’Iran. Lo ha detto Donald Trump nel corso del bilaterale con Erdogan ad Ankara, in occasione del vertice NATO.

Trump: “La Nato ci ha deluso. Italia, Germania, Francia e Gb non ci hanno aiutato”

Poi nuovo affondo contro gli alleati europei. Italia, Francia, Gran Bretagna e Germania “ci hanno voltato le spalle” tanto che “potremmo ritirare tutti i nostri soldati dall’Europa”. Il presidente americano si dice “molto deluso dalla Nato”. “Non avevamo bisogno di alcun aiuto. E in un certo senso, stavo mettendo alla prova le persone, stavo verificando se sarebbero state lì per noi o meno, perché ho sempre detto che li abbiamo aiutati, ma non ero sicuro che loro sarebbero stati lì per noi”.

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