Su Rai 3 a “Che ci faccio qui” di Domenico Iannacone “La forma perfetta”

Su Rai 3 “La forma perfetta”, in onda martedì 7 luglio alle 21.15 su Rai 3 per “Che ci faccio qui”, il programma condotto da Domenico Iannacone e prodotto da Indigo Stories

Che si intende per limite umano? E quanto questo limite dipende dallo sguardo con cui si osserva un corpo? “La forma perfetta” – in onda martedì 7 luglio alle 21.15 su Rai 3 per “Che ci faccio qui”, il programma condotto da Domenico Iannacone e prodotto da Indigo Stories – s’interroga su queste domande entrando nella vita, fuori dal comune, di Simona Atzori.

Nata senza braccia, Simona ha costruito nel tempo una relazione piena con il proprio corpo, trasformandolo in uno strumento espressivo assoluto. Ballerina, pittrice e scrittrice, ha creato un linguaggio personale capace di unire arte e movimento vincendo qualunque barriera fisica e culturale.

Il suo corpo non viene nascosto né compensato, ma abitato. Nei gesti, nella disciplina, nella ripetizione quotidiana, prende forma un equilibrio che non elimina il limite, ma lo attraversa.

Domenico Iannacone si muove dentro questa esperienza, rompe le distanze, entra nel modo in cui Simona costruisce ogni giorno il proprio rapporto con il mondo e con gli altri. Non c’è rappresentazione della disabilità, ma una presenza che ridefinisce, dall’interno, il significato stesso di limite.

Ad accoglierlo sono i luoghi della sua vita: la casa, gli spazi del lavoro artistico, la dimensione più intima dei ricordi. Un viaggio profondo, a tratti commovente, in cui talento e fragilità si intrecciano senza separarsi.

“La forma perfetta” non offre una lezione, ma apre un orizzonte: quello in cui ciò che appare mancanza può essere riconosciuto come forma, possibilità, bellezza.