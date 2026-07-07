Stasera su Rai Movie il film di guerra “1917” di Sam Mendes: la trama

In prima serata su Rai Movie il film “1917” di Sam Mendes con Colin Firth, Benedict Cumberbatch, Dean-Charles Chapman, George MacKay: la trama
E’ il 6 aprile 1917. Blake e Schofield, due giovani caporali britannici, vengono scelti per portare a termine un incarico quasi impossibile: attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, pronti ad attaccare l’esercito tedesco. In questo modo impedirebbero ai soldati di cadere in una trappola mortale ordita dai tedeschi. È il film “1917” di Sam Mendes, proposto martedì 7 luglio 2026 alle 21.20 su Rai Movie. Nel cast George MacKay, Dean‑Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Benedict Cumberbatch.