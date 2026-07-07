Oroscopo di oggi, martedì 7 luglio 2026: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno
L’oroscopo di oggi, martedì 7 luglio 2026, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.
Ariete
Il nostro umore taciturno si spiega con il passaggio della Luna in Capricorno, che fa riemergere dissapori familiari non del tutto risolti. Tentiamo la grande avventura del comprendere le ragioni degli altri, i risultati possono rivelarsi sorprendenti.
Toro
La Luna in trigono incoraggia l’economia, le trattative d’affari con l’estero, gli studi universitari. Lanciati verso il lontano per costruire il futuro. Perfetto amalgama fra concretezza e guizzo creativo. Certezze ritrovate, senza cadere nell’abitudine.
Gemelli
Giornata di messa a punto di progetti nati da poco. Aleggia in noi anche la tentazione di ripartire da zero, ma ogni cosa va fatta con cautela. Qualche ripensamento dovuto a novità e a cambiamenti che hanno bisogno di tempo per venire metabolizzati.
Cancro
Strano ma vero. Può succedere che i nostri cari abbiano un punto di vista differente dal nostro: accettiamolo senza sentirci offesi. Il senso critico e l’aiuto di amici sinceri riescono a cambiare la prospettiva e a ridimensionare i problemi.
Leone
Produttivo l’impegno lavorativo, realizziamo più di quanto programmato, anche grazie alla disponibilità a tenere conto dei suggerimenti altrui. Un pizzico di umiltà ci consente di attraversare questa fase, densa di cambiamenti, senza vacillare
Vergine
L’influsso della Luna in Capricorno aggiunge ambizione alla nostra impostazione mentale. Prendiamo lo slancio per fare un salto di qualità. I presupposti per un avanzamento di carriera ci sono tutti, e a noi non resta che cogliere la palla al balzo.
Bilancia
Le nostre aspirazioni non trovano spazio all’interno della cerchia familiare? Abbiamo comunque intorno persone energiche in grado di sostenerci. Lasciare in sospeso ciò che ci disturba è come nascondere la polvere sotto il tappeto. Prima o poi torna fuori.
Scorpione
Armonica al nostro segno, la Luna costituisce un bel trampolino di lancio per l’attività. Siamo capaci e pretendiamo ciò che ci spetta con determinazione. Intuizioni fresche e innovative a sostegno di un’iniziativa sbloccano una situazione lavorativa stagnante.
Sagittario
L’attenzione si focalizza sul settore finanziario. Una condizione ancora incerta ci suggerisce cautela negli investimenti e nelle cause legali. Nuove tecniche apprese con facilità sveltiscono il lavoro e consentono di fare molto con poco sforzo.
Capricorno
Il transito della Luna nel nostro cielo, in attrito con Mercurio, avviene all’insegna del malinteso e del malcontento. Amore e famiglia i campi in discussione. Nella sfera professionale non carichiamoci di troppi pesi e responsabilità. Il nostro benessere vale molto di più.
Acquario
L’impronta energica realizzatrice di Marte in Gemelli ha riscontri positivi. Diamo il via a un’impresa a cui teniamo molto, con il tempo andrà a buon fine. Maggiore sensibilità per capire ciò di cui il rapporto di coppia ha bisogno. Percorriamo la via della pace.
Pesci
Complice il sestile della Luna in Capricorno, per il lavoro siamo in una botte di ferro. Accettiamo una proposta che può migliorare la nostra vita. Abbiamo inventiva e sicurezza. Cerchiamo nuovi percorsi, se quelli già battuti si rivelano vicoli ciechi.