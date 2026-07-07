Oasis, due concerti a Roma a luglio del 2027

Secondo le indiscrezioni circolate, gli Oasis dovrebbero esibirsi con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma a metà luglio 2027

Arriva quella che finora appare come la conferma indiretta più esplicita del possibile ritorno degli Oasis in Italia nel 2027. Dopo mesi di indiscrezioni, è stato Liam Gallagher a far trapelare un nuovo indizio sui social, alimentando le aspettative dei fan. Su X, l’account Oasis Mania ha scritto: “Official confirmation is still pending but Oasis are expected to play two shows at Rome’s Olympic Stadium in mid-July“. Nel thread è intervenuto lo stesso frontman della band, rispondendo a un’utente italiana che chiedeva l’aggiunta di altre date: “2 is more than enough” (“Due sono più che sufficienti“). Una frase asciutta, nello stile di Gallagher, ma che viene interpretata come una sostanziale conferma dell’arrivo del tour reunion nella Capitale.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, gli Oasis dovrebbero infatti esibirsi con due concerti allo Stadio Olimpico di Roma a metà luglio 2027. L’eventuale doppia data rappresenterebbe la prosecuzione del tour reunion, destinato a proseguire oltre gli appuntamenti già annunciati. L’entusiasmo dei fan italiani è immediatamente esploso sui social, mentre cresce l’attesa per conoscere la data di apertura delle vendite dei biglietti. Da tempo il Campidoglio guidato dal sindaco, Roberto Gualtieri, e dall’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato, stava lavorando per portare nella Capitale quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi del 2027. L’annuncio ufficiale, tuttavia, non è ancora arrivato. Finora le parole di Liam Gallagher rappresentano l’indizio più concreto sul possibile ritorno degli Oasis in Italia.