Mondiali, con 4 gol il Belgio travolge gli Usa. La Spagna vince il derby iberico

Il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti 4-1. Con un gol la Spagna manda a casa il Portogallo

Spagna e Belgio vanno avanti nel cammino della Coppa del Mondo FIFA 2026 e si scontreranno ai quarti, allo stadio di Los Angeles, il 10 luglio.

Il Belgio si è qualificato ai quarti di finale con una vittoria per 4-1 sugli Stati Uniti allo stadio di Seattle. La doppietta di Charles De Ketelaere, il primo gol ai Mondiali di Hans Vanaken e la rete nel finale del subentrato Romelu Lukaku hanno dato la vittoria al Belgio di accedere, mentre gli Stati Uniti sono diventati l’ultima nazione co-organizzatrice a uscire dal torneo, dopo che Canada e Messico erano già stati eliminati agli ottavi di finale.

È fiesta Spagna: fuori il Portogallo e CR7

Un lampo di Merino a tempo scaduto. Così la Spagna ha battuto 1-0 ed eliminato il Portogallo negli ottavi dei Mondiali. Fuori quindi Cristiano Ronaldo, ai saluti. Avanti Lamine Yamal nella sfida generazionale andata in scena all’AT&T stadium di Arlington, in Texas, la ‘casa’ dei Dallas Cowboys, anche se questo finora non è stato certo il suo torneo. Da record per la Roja resta la difesa: cinque partite, zero gol subiti. Non era mai successo. Sono 35 poi le gare senza sconfitte per la squadra di De La Fuente, eguagliata la sua migliore striscia di imbattibilità.