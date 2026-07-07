Mondiali, con 4 gol il Belgio travolge gli Usa. La Spagna vince il derby iberico


Il Belgio ha eliminato gli Stati Uniti 4-1. Con un gol la Spagna manda a casa il Portogallo

Spagna e Belgio vanno avanti nel cammino della Coppa del Mondo FIFA 2026 e si scontreranno ai quarti, allo stadio di Los Angeles, il 10 luglio.

Il Belgio si è qualificato ai quarti di finale con una vittoria per 4-1 sugli Stati Uniti allo stadio di Seattle. La doppietta di Charles De Ketelaere, il primo gol ai Mondiali di Hans Vanaken e la rete nel finale del subentrato Romelu Lukaku hanno  dato la vittoria al Belgio di accedere, mentre gli Stati Uniti sono diventati l’ultima nazione co-organizzatrice a uscire dal torneo, dopo che Canada e Messico erano già stati eliminati agli ottavi di finale.

Spagna nazionale
Foto FIFA

È fiesta Spagna: fuori il Portogallo e CR7

Un lampo di Merino a tempo scaduto. Così la Spagna ha battuto 1-0 ed eliminato il Portogallo negli ottavi dei Mondiali. Fuori quindi Cristiano Ronaldo, ai saluti. Avanti Lamine Yamal nella sfida generazionale andata in scena all’AT&T stadium di Arlington, in Texas, la ‘casa’ dei Dallas Cowboys, anche se questo finora non è stato certo il suo torneo. Da record per la Roja resta la difesa: cinque partite, zero gol subiti. Non era mai successo. Sono 35 poi le gare senza sconfitte per la squadra di De La Fuente, eguagliata la sua migliore striscia di imbattibilità.

agnesepriorelli

Giornalista